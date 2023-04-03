3.4 مليار جنيه الضرائب والرسوم المحصلة بجمارك السخنة خلال مارس 2023

كتب أحمد يعقوب

فى إطار حرص مصلحة الجمارك المصرية برئاسة الشحات غتورى على سرعة الإنجاز وآداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن إجراءات الإفراج الجمركي والإسهام فى تلبية احتياجات ومستلزمات الإنتاج للصناعة المحلية والإسهام فى استقرار الأسعار من أجل التيسير على المواطنين .

أفرجت الإدارة العامة لجمارك السخنة برئاسة حسام جاد المولى مدير عام الإدارة تحت إشراف رشاد أمين رئيس الإدارة المركزية لجمارك السويس خلال شهر مارس 2023 عن مشمول 7239 شهادة جمركية وارد نهائى بإجمالى 18097 حاوية وكان أغلب البضائع الواردة عبارة عن مستلزمات إنتاج للمصانع ( مكونات تكييف - ثلاجات -مراوح - أقمشة - خيوط ) وقطع غيار سيارات وإكسسوار للهواتف المحمولة واكسسوار حريمى ولعب الأطفال .

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن هذه الشهادات الواردة خلال شهر فبراير الماضي 903 مليون و 300 ألف جنيه بينما بلغ إجمالى ضرائب القيمة المضافة والأرباح التجارية والصناعية والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات حوالى 2 مليار و507 ملايين و178 ألف جنيه .

كما بلغ عدد الشهادات الجمركية التى تم تصدير مشمولها من خلال جمارك السخنة فى شهر مارس الماضي 1194 شهادة صادر بعدد حاويات 17742 ، بقيمة إجمالية 5 مليار و965 مليون و 989 ألف جنيه وتم تحصيل رسوم الصادر بمبلغ 6 مليون و669 ألف جنيه ، كانت أغلب الأصناف المصدرة عبارة عن (دريس برسيم - رخام-رمال- فوسفات- فايبر جلاس)

وبذلك يبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السخنة خلال شهر مارس 2023 حوالى 3 مليار و410 مليون و478 ألف جنيه .