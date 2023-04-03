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20 نصيحة أمنية تحميك من سرقة هاتفك المحمول بالشارع.. تعرف عليها

الإثنين، 03 أبريل 2023 11:21 ص
20 نصيحة أمنية تحميك من سرقة هاتفك المحمول بالشارع.. تعرف عليها اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

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وضع اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق، روشتة أمنية لتفادي جرائم سرقة الهواتف المحمولة في الشوارع، من خلال:
 
١ - اليقظة والانتباه والتركيز في الشوارع أو الطرقات أو الميادين .
٢- وضع الهاتف أثناء الحديث بالجوال عكس اتجاه الشارع  .
٣- الدخول لمكان عام اذا استشعرت بتتبع أو سير أحد خلفك .
٤- غلق النوافذ في المواصلات العامة او السيارات الخاصة بمسافة لا تسمح بدخول يد شخص .
٥- عدم السفر على طرق جديدة إلا برفقة أحد 
٦- عدم التحدث لأشخاص غريبة فى الشارع .
٧- تفادى التعاطف مع أحد الافراد الذى لا تعرفة وخاصة أن منهم من يلهيك لحين تمام السرقة.
٨- لا تمسك المحمول باليد وانما داخل الجاكت أو "البنطال" .
٩ - الاستغاثة الفورية بصوت مرتفع حال خطف التليفون المحمول. 
١٠ - الاحتفاظ بالرقم السرى للتليفون .
١١ - سرعة اخطار قسم الشرطة بالسرقة . 
١٢ - انتبه من أساليب "المغافل" 
١٣ - انتبه من اسلوب "السندوتش المخدر" الذي يستخدم في السرقات .
١٤ - لا تتوقف لمشاهدة مشاجرة او حوارات بالطريق .
١٥ - انتبه للمجموعات التي تنقسم فجأة .
١٦ - على السيدات عدم استخدام الحقيبة ذات الغطاء الرفراف. 
١٧ - شراء الملابس ذات الجيوب السرية .
١٨ - لا تتحقق من متعلقاتك في الشارع حتى لا يطلع عليها النشالين. 
١٩ - تزويد الهاتف بتطبيق ضد اللمس واصدار صوت سارينة النجدة بمجرد محاولة انتزاعه او سرقته .
٢٠ - وضع تطبيق اظهار وجه السارق بمجرد محاولة فتحه .

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