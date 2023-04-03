20 نصيحة أمنية تحميك من سرقة هاتفك المحمول بالشارع.. تعرف عليها

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

وضع اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق، روشتة أمنية لتفادي جرائم سرقة الهواتف المحمولة في الشوارع، من خلال:

١ - اليقظة والانتباه والتركيز في الشوارع أو الطرقات أو الميادين .

٢- وضع الهاتف أثناء الحديث بالجوال عكس اتجاه الشارع .

٣- الدخول لمكان عام اذا استشعرت بتتبع أو سير أحد خلفك .

٤- غلق النوافذ في المواصلات العامة او السيارات الخاصة بمسافة لا تسمح بدخول يد شخص .

٥- عدم السفر على طرق جديدة إلا برفقة أحد

٦- عدم التحدث لأشخاص غريبة فى الشارع .

٧- تفادى التعاطف مع أحد الافراد الذى لا تعرفة وخاصة أن منهم من يلهيك لحين تمام السرقة.

٨- لا تمسك المحمول باليد وانما داخل الجاكت أو "البنطال" .

٩ - الاستغاثة الفورية بصوت مرتفع حال خطف التليفون المحمول.

١٠ - الاحتفاظ بالرقم السرى للتليفون .

١١ - سرعة اخطار قسم الشرطة بالسرقة .

١٢ - انتبه من أساليب "المغافل"

١٣ - انتبه من اسلوب "السندوتش المخدر" الذي يستخدم في السرقات .

١٤ - لا تتوقف لمشاهدة مشاجرة او حوارات بالطريق .

١٥ - انتبه للمجموعات التي تنقسم فجأة .

١٦ - على السيدات عدم استخدام الحقيبة ذات الغطاء الرفراف.

١٧ - شراء الملابس ذات الجيوب السرية .

١٨ - لا تتحقق من متعلقاتك في الشارع حتى لا يطلع عليها النشالين.

١٩ - تزويد الهاتف بتطبيق ضد اللمس واصدار صوت سارينة النجدة بمجرد محاولة انتزاعه او سرقته .

٢٠ - وضع تطبيق اظهار وجه السارق بمجرد محاولة فتحه .