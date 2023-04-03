وزير التنمية المحلية: الرئيس حريص على توفير حياة كريمة بالمناطق الخطرة

وأكد اللواء هشام آمنة على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بالقضاء على المناطق العشوائية، وتطوير كافة المناطق الخطرة وغير الآمنة بالقاهرة ومختلف محافظات الجمهورية وتوفير حياة كريمة لمواطني تلك المناطق.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى حرص الوزارة على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء باستمرار جهود الحفاظ على هذه المشروعات التي كلفت الدولة مليارات الجنيهات وتوفير حياة آمنة ولائقة للأسر المقيمة في المناطق العشوائية وغير المخططة وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية ببناء الإنسان المصري وتوفير كافة الخدمات الأساسية لسكان تلك المناطق ، مشيراً إلى وجود متابعة دورية من الوزارة بالتعاون والتنسيق مع المحافظات لكافة مشروعات الإسكان بديل العشوائيات التي أقامتها الدولة في عهد فخامة الرئيس السيسى لضمان استمرار أعمال الصيانة للعمارات السكنية بما يهدف إلى الحفاظ على الوحدات والمناطق الجديدة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالدولة .

ومن جانبه أكد محافظ القاهرة أن القضاء على العشوائيات من أهم المشروعات التي تبرز إهتمام الدولة بالمواطن وحرص القيادة السياسية على توفير الحياة الكريمة والبيئة الصحية له مما يسهم في خلق جيل قوي نفسيا وبدنيا ويعمق لديه قيم الإنتماء .

وأشار المحافظ، إلى سعي الدولة لخلق مجتمع متكامل الخدمات لمواطني المناطق العشوائية وغير المخططة ، مشيرًا إلى أن الدولة ترعى المواهب الموجودة بهذه المناطق وتقدم لها الدعم الكامل وهو ما ساعد على إتاحة الفرصة للعديد من أبناء الأسمرات فى إبراز مواهبهم والحصول على مراكز متقدمة فى عدة رياضات .