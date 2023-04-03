وزير البترول: 38% زيادة فى حجم أعمال شركة إنبى خارج مصر

كتبت -مروة الغول

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اهمية الخطوات التي تتخذها شركة انبي لتنويع انشطتها وزيادة حجم اعمالها خارج مصر والذى بلغت نسبته 38%، موضحاً أن توسع شركات تصميم وتنفيذ المشروعات البترولية في المشروعات الخارجية يأتي في اطار المساهمة في تنمية العوائد الاقتصادية فضلاً عن تعزيز الصورة العالمية المتميزة لشركاتنا المصرية في الاسواق الاقليمية والدولية والمساهمة في اكتساب الكوادر المصرية للخبرات والمهارات العالمية.

وجاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة إنـــبى عن العام المالي 2022 لإعتماد نتائج الاعمال وذلك بمقر الشركة.

وأشار الملا الي ضرورة الاستمرار في تكثيف الجهود خلال تلك المرحلة لفتح افاق عمل جديدة في الاسواق الخارجية والتركيز علي تنوع الأنشطة التي تفتح مجالات عمل جديدة لشركة انبي في مشروعات التحول الطاقى.

وأكد الملا أن خطوات شركة انبي مؤخرا لاضافة انشطة مشروعات التحول الطاقى الي مجالات عملها تمثل اهمية بالغة لما يحظى به هذا المجال من اهتمام كبير علي كافة المستويات بما يسهم في فتح مجالات عمل وفرص عديدة للشركة ولمهندسى قطاع البترول تجعلهم أكثر مواكبة للمتطلبات القادمة في هذا المجال .

واستعرض المهندس محمد عبد العزيز رئيس شركة انبي أهم مؤشرات الأداء خلال عام 2022، حيث بلغ اجمالى الإيرادات مبلغ 17.3 مليار جنيـه بزيادة عن عام 2021 الذي بلغت إيرادته 11.3 مليار جنيه، وقد واصلت شركة إنــبى نجاحها في تنفيذ المشروعات البترولية الكبري مثل مشروع توسعات مصفاة تكرير ميدور ومشروع مجمع أسيوط للتكسير الهيدروچينى للمازوت لشركة أنوبك و توسعات مجمع غازات الصحراء الغربية لشركة جاسكو وذلك فى إطار الرؤية الإستراتيچية لوزارة البترول مع العمل بروح الفريق لتنفيذ المشروعات وفقاً للبرامج الزمنية المخططة للتنفيذ وبأعلى معدلات الكفاءة والجودة حتى تحظى بثقة عملائها داخل مصر وخارجها.

وأضاف رئيس انبي أن نجاحات الشركة توالت، حيث فازت بجائزة أفضل مشروع فى مجال البترول والغاز وذلك على مستوى جمهورية مصر العربية لعام 2022، عن مشروع "مجمع إصلاح النافتا بالعامل المساعد والأزمرة " لشركة أسيوط لتكرير البترول من مؤسسة (MEED). كما حصلت الشركة على التصنيف الأعلى فى تاريخها ضمن أفضل الشركات العالمية وفقاً لتقييم مؤسسة ENR الخاص بتصنيف الشركات العالمية طبقا لأعمال التصميمات الهندسية وأعمال المقاولات.

وعلى الصعيد العالمى وفى إطار التوسع فى حجم أعمال الشركة فى الخارج تجنى شركة إنــبى ثمار توقيع اتفاقية طويلة الأجل ضمن 8 شركات عالمية اختارتها شركة أرامكو عملاق النفط السعودى لتنفيذ مشروعاتها حيث فازت الشركة بمناقصات تنفيذ ثلاث مشروعات كبرى وذلك بعد منافسة قوية مع 7 شركات عالمية، كما نجحت فى التعاقد على تصميم وتنفيذ أعمال مشروعين لشركة فجر الأردنية.

كما أشار المهندس محمد عبد العزيز أن شركة إنــبى مازالت تؤكد على ريادتها الهندسية فى مجال تصميم وتنفيذ المشروعات فى ظل التحديات غير المسبوقة التى يشهدها قطاع الطاقة فى مصر والعالم وتصاعد المنافسة، معتمدة على إستراتيچية واضحة استهدفت تصميم المشروعات مع مراعاة المحافظة على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، مما أتاح للشركة المضى بخطوات سريعة نحو المشاركة فى مشروعات تحول الطاقة والتنمية المستدامة من خلال عمل تحالفات مع الشركات العالمية واستخدام أحدث التكنولوچيات والتقنيات بسواعد كوادر فنية حاصلة على شهادات دولية معتمدة وبما تمتلكه الشركة من إمكانيات مثل منصات البرامج الرقمية والهندسية المتكاملة.

وكذلك عن طريق استغلال الخبرات المتراكمة من المشروعات المماثلة التى تم تنفيذها بالفعل فى هذا المجال بتقديم حلول خلاقة للحد من الانبعاثات الكربونية من خلال الاستفادة من الطاقة الحرارية المهدرة المصاحبة لعوادم التوربينات الغازية لتوليد الكهرباء، أو لاستخدامها في العمليات بالإضافة إلى مشروعات تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتحسين الأداء التشغيلى للمحطات ورفع كفاءة استخدام المعدات، و مشروعات إسترجاع غازات الشعلة.

وفى هذا الاطار، تم توقيع عقود اعمال عدة مشروعات خلال العام الماضى والتي تمثل حالياً أولوية لشركة إنــبى وقطاع البترول، لتنفيذ توصيات مؤتمر المناخ COP27 الذى عقد فى شرم الشيخ فى نوڤمبر 2022 وأيضاً لتنفيذ استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية في هذا المجال.

وتوجه المهندس محمد عبد العزيز رئيس شركة انبي بالشكر والتقدير إلى المهندس طارق الملا مع وزير البترول والثروة المعدنية على دعمه الدائم للشركة التي مر علي تأسيسها 45عاما كشركة وطنية رائدة في مجالها، وأكد أن سياسة الشركة تنتهج نهج القطاع لتوطين أحدث التكنولوجيات والعمل على تطبيق التحول الرقمي وبذل المزيد نحو تقديم مشروعات تحول الطاقة ودعم كفاءة الطاقة وتوفير الفرص المثيلة مع الشركات العالمية.

حضر أعمال الجمعية الچيولوچى علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول ونائبه للتخطيط والمشروعات المهندس ايمن عمارة عبر الڤيديو كونفرانس، والمحاسب أشرف عبد الله مستشار وزير البترول والثروة المعدنية للشئون المالية والاقتصادية والمشرف على نيابة الشئون المالية والاقتصادية بالهيئة والسيد المحاسب هشام نور الدين رئيــس الإدارة المركــزية لمكتـب الوزير، والمهندس احمد الخليفة وكيل وزارة البترول للمشروعات والمحاسب أشرف قطب وكيل وزارة البترول للشئون المالية والاقتصادية و الأستاذ أحمد راندي رئيس الإدارة المركزية للاتصالات بوزارة البترول والثروة المعدنية، والمساهمين وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.