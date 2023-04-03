اليوم السابع
Ads
الإثنين، 03 أبريل 2023 01:25 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الأوقاف: العمل بالمسجد حصرى على من تكلف به وإنهاء الخدمة عقوبة المخالفين

الإثنين، 03 أبريل 2023 12:50 م
وزير الأوقاف: العمل بالمسجد حصرى على من تكلف به وإنهاء الخدمة عقوبة المخالفين الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن المسجد عز وشرف، وأن الحفاظ عليه أمانة وواجب ، سواء أكان حفاظًا ماديًّا بالحفاظ على مقدراته، والعمل المستمر على نظافته وصيانته وتطويره، أم كان حفاظًا معنويًّا بأداء الواجب الوظيفي تجاهه كاملا غير منقوص، بل مع وفاء زائد بحق العمل إخلاصًا لله (عز وجل) وتقربًا إليه، أم كان حفاظًا على هيبته وقدسيته ومنع غير المصرح لهم بالعمل الدعوي خطابة أو إمامة من المسجد أو المنبر.
 
وأكد وزير الأوقاف في اجتماعه اليوم الإثنين بعدد من أئمة محافظة القاهرة وعدد من مديري الإدارات والمفتشين وقيادات المديرية ، أن العمل الدعوي بالمسجد حصري على المكلفين بالعمل الدعوي به إمامًا أو خطيبًا أو مقيم شعائر أو غيرهم ، كل في نطاق واجبه، ولا يسمح لغير المكلفين بالعمل الدعوي بالعمل بالمسجد أو تمكينهم منه حتى لو كان مصرحًا لهم بالعمل في مسجد آخر، ولا يحق لأي إمام أو غيره أن يمكِّن أي شخص مصرح له على مسجد آخر إلا بخطاب مكتوب وموجه له من المديرية التابع لها ، أما غير المصرح لهم بالعمل الدعوي فلا مجال لتمكينهم أصلا .
 
مشددًا على لجنة القيم والشئون القانونية بديوان عام الوزارة ولجان التحقيق بالمديريات باتخاذ العقاب الرادع والفوري تجاه من يخالف ذلك ، مع تخفيض تقرير الكفاءة لكل مخالف ومن هو في نطاق مسئوليته الإشرافية حال عدم قيام مسئول الإدارة الإشرافية بواجبه في المتابعة الميدانية المستمرة وعقد الاجتماعات الدورية بمن هم في نطاق مسئوليته وأخذ علمهم جميعًا كتابة أولا بأول بكل ما يصله أو يصدر عن الوزارة من تعليمات.
 
وفي ختام اللقاء شدد وزير الأوقاف على استمرار بذل المزيد من الجهد في عمارة بيوت الله (عز وجل) بالدروس الدعوية وإقامة جميع الشعائر من صلاة القيام والتهجد والإعداد للاعتكاف وفق خطة كل مديرية، وشدد على سرعة انعقاد جميع المقارئ القرآنية سواء للأئمة أعضاء المقارئ أم غيرهم مع العناية بدروس النشء ودروس الواعظات.

 


وزير الاوقاف

وزارة الاوقاف

المسجد

ائمة الاوقاف



الموضوعات المتعلقة

دورات تدريبية لتنمية مهارات أئمة أوقاف الإسكندرية لتأهيلهم للخطابة ومواكبة التطور.. المراكز الثقافية تستقبل أعدادا كبيرة.. ووكيل الوزارة: نحرص على زيادة صقل المهارات ليكونوا على استعداد تام لخدمة دينهم.. صور

الثلاثاء، 14 مارس 2023 02:00 ص

محافظ بورسعيد يؤكد لأئمة الأوقاف أهمية التوعية بالقضايا المجتمعية.. صور

الخميس، 02 فبراير 2023 01:56 م

أئمة أوقاف الجزائر يزورون الأماكن السياحية فى الإسكندرية.. صور

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 06:50 م

أئمة الأوقاف بدولة الجزائر فى زيارة للجامع الأزهر.. صور

الجمعة، 09 ديسمبر 2022 12:24 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة