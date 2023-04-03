وزارة التربية والتعليم تنفى إفلاس مدرسة كلية البنات بالإسكندرية

كتب محمود طه حسين

نفى شادى زلطة المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ما تردد عن إعلان مدرسة كلية النصر للبنات (EGC) التابعة لإدارة وسط التعليمية بالإسكندرية الإفلاس جملة وتفصيلا، مؤكدا أن المدرسة تقع تحت مظلة المعاهد القومية التى تتولى إدارة أى التزامات مالية خاصة بالمدارس التابعة لها.

وأضاف المتحدث الرسمى أن أى نقص في الموارد المالية فى المدارس التابعة للجمعية العامة للمعاهد القومية تتولى المعاهد القومية سد التزامتها المالية.

وأكد المتحدث الرسمى أن العمل منتظم بالمدرسة سواء فيما يتعلق بالمعلمين أو انتظام حضور الطلاب، مشيرا إلى انه حدث عجز في الموازنة الخاصة بالمدرسة نتيجة قصور فى الادارة المالية للمدرسة ويجرى التحقيق حاليا من جانب الوزارة لتحديد المسئولين عن هذا القصور واتخاذ الاجراءات اللازمة حيالهم.