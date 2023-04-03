وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة الإسكندرية تنظم ندوات توعية فى الكليات

الإسكندرية أسماء على بدر

نظمت كلية التربية الرياضية بنين بجامعة الإسكندرية، ووحدة العنف ضد المرأة بجامعة الإسكندرية، ندوة توعوية بعنوان (أنواع العنف وأثره في المجتمع)، وذلك من خلال الأبعاد الاجتماعية والأنثربولوجية والقانونية وكيفية التغلب عليه، وتوجيه الشباب لتفريغ الطاقات في الأنشطة والمجالات الإيجابية.

وجاءت الندوة تحت رعاية الدكتور محمد بلال عميد الكلية، والدكتور مهاب الدسوقي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وحاضر فيها الدكتورة منال فوده المدير التنفيذي للوحدة والدكتورة هدير محمد مدرس الانثربولوجيا بكلية الاداب والدكتور محمد كفافي المدرس المساعد بقسم القانون الجنائي بكلية الحقوق وتم ذلك في اطار انشطة الجامعه لمقرر (قضايا مجتمعية).

يذكر أن نظم صالون جامعة الإسكندرية الثقافي ندوة تثقيفية توعوية تحت عنوان "قضايا المرأة بين الواقع والمأمول"، شارك فيها نخبة من أعضاء هيئة التدريس ومثقفى الإسكندرية، وذلك بقاعة المؤتمرات بكلية التمريض بسموحة تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية.

وفى كلمته تحدث المستشار محمد سمير نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية عن اهم التشريعات الحديثة التي تؤكد مساعي الدولة نحو تحقيق محور الحماية بالاستراتيجية الوطنية واستراتيجية مصر 2030. كما أوضحت الدكتورة ماجدة الشاذلي مقرر المجلس القومي للمرأة فرع الاسكندرية الدور الريادي للمجلس القومي للمرأة في خدمة المجتمع المدني خاصة المناطق الفقيرة.





