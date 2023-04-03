واشنطن بوست: جيل بايدن تقود وفد أمريكا بتتويج تشارلز فى ظل توقعات بغياب بايدن

كتبت ريم عبد الحميد

كشفت صحيفة واشنطن بوست أنه من المتوقع أن يغيب الرئيس الأمريكى جو بايدن عن حفل تتويج ملك بريطانيا تشارلز الثالث، المقرر الشهر المقبل، على أن تقود السيدة الأولى جيل بايدن الوفد الأمريكى إلى المملكة المتحدة، بحسب ما ذكرت مصادر مطلعة.

وقالت الصحيفة إن قرار بايدن عدم حضور التتويج فى السادس من مايو المقبل ليس غير عاديا، بحسب المسئولين الذين رفضوا الكشف عن هويتهم.

ولم يحضر أى رئيس أمريكى سابق تتويج ملك بريطانيا، وفى التتويج الأخير للملكة إليزابيث الثانية، والذى كان فى يونيو 1953، أرسل الرئيس دوايت أيزنهاور وفدا بدلا منه.

وكان بايدن قد انضم لكبار قادة العالم فى لندن فى سبتمبر الماضى لحضور الجنازة الرسمية للملكة الراحلة، والتى قالت السفيرة البريطانية فى الولايات المتحدة إنها تعتقد أنها كانت المرة الأولى التى يشارك فيها رئيس أمريكى فى جنازة بريطانية رسمية.

ورغم ذلك، فإن العشرانت من قادة العالم سيتوجهون إلى لندن للاحتفال بتتويج تشارلز، مما دفع بعض المعلقين البريطانيين من اليمين إلى انتقاد بايدن، ووصفوا غيابه بالصفعة للملكية وللعلاقة الخاصة بين بريطانيا والولايات المتحدة.

وقال بوبى سيلى، العضو المحافظ فى البرلمان البريطانى فى تصريحات للتليجراف، إن الأمر يوحى بعدم الاهتمام، مشيرا إلى أن هذا حدث يحدث مرة واحدة فى العمر، ومن المفترض أنه كرئيس دولة ينبغى أن يحضر.

وكان تشارلز قد قال إنه يريد احتفالا عصريا أقل مما كان عليه تتويج والدته، الذى استمر ثلاث ساعات. ورغم ذلك، فإنه ستكون هناك عطلة نهاية أسبوع تستمر ثلاثة أيام مع إقامة عروض ونزهات وحفلات بالشوارع.

وقالت واشنطن بوست إن بايدنلم يجلس بعد مع تشارلز منذ تولى الأخير العرش فى سبتمبر، ويمكن أن يكون غيابه عن حفل التتويج محرجا، خاصة وأن بايدن سيسافر إلى إيرلندا الشمالية، بعدها بأسبوع، وهى الزيارة التى لا يتوقع فيها أن يتقابل مع الملك البريطانى.