هيئة الدواء تكشف 10 نصائح هامة لمرضى السكر في رمضان.. تفاصيل

كتب وليد عبد السلام

وجهت هيئة الدواء المصرية بعض النصائح الهامة ل مرضى السكر خلال شهر رمضان، مؤكدة ضرورة تقسيم السعرات الحرارية المحددة والمناسبة لوزن مريض السكري على الإفطار والسحور، ووجبة أو وجبتين من الوجبات الخفيفة إذا لزم الأمر.​​

وقالت هيئة الدواء : تحتوى الوجبة المتوازنة من السعرات الحرارية وكربوهيدرات معقدة بنسبة 40-50%، مثل الشعير، والقمح، والشوفان، والسميد، والفول، والعدس، وبروتين بنسبة 20-30%، ودهون بنسبة 30-35%، ويفضل أن تكون هذه الدهون غير مشبعة. ​​

وتابعت هيئة الدواء : يفضل تناول أطعمة قليلة السكر، غنية بالألياف، والتي تمد الجسم بالطاقة ببطء قبل وبعد الصيام واستكملت : تناول الكثير من الفاكهة والخضراوات والسلطة​ مسموح به، وقالت إنه يفضل الإقلال من تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة، مثل الحلويات والسمبوسك، ويفضل استخدام كمية قليلة من الزيوت في الطهي، واستخدام الزيوت الصحية، مثل زيت الزيتون.​​

-ونصحت بالمحافظة على مستوى الماء بالجسم عن طريق شرب كميات كافية من الماء، أو غيرها من المشروبات غير المحلاة.​ كما يجب تأخير السحور قدر الإمكان.​​