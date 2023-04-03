نائب محافظ بنى سويف يتفقد قريتى الحمام وسدس ضمن حياة كريمة

واصل بلال حبش نائب محافظ بنى سويف ، متابعاته الميدانية في عدد من قرى وتوابع مركزي ناصر وببا، تفقد خلالها مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بجانب تفقد الحالة العامة للنظافة والإشغالات، ومتابعة انتظام وتقديم الخدمات للمواطنين، حيث رافقه خلال الجولة: الدكتور محمد جبر معاون المحافظ_منسق عام المبادرة بني سويف، على يوسف رئيس مركز ومدينة ناصر، مدحت صلاح رئيس مركز ومدينة ببا.

وعلى مدار "أمس واليوم"، تابع نائب المحافظ سير الأعمال والموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة بقرى الحمّام وسدس وتوابعهما، في مختلف القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية، وشملت:المجمعات الزراعية والخدمية ومشروعات القطاع الصحي بالنسبة للوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة ونقاط الإسعاف وأعمال تطوير وإنشاء وإحلال وتجديد مراكز الشباب ، ومشروعات الصرف الصحي وإحلال وتجديد شبكات المياه وأعمال الكهرباء ومراكز تنمية الأسرة والوحدات الاجتماعية وغيرها من المشروعات.

وناقش نائب المحافظ،مستجدات ونسب ومعدلات التنفيذ في كافة القطاعات والمرافق "كلُ على حدة" والمشروعات التي أوشكت على الانتهاء، وتلك التي تحتاج إلى تكثيف الأعمال لسرعة الانتهاء منها،مشيراً إلى توجيهات المحافظ "الدكتور محمد هاني غنيم" بالمتابعة المستمرة لسير العمل في مشروعات المبادرة ،والوقوف على المعوقات أولاً بأول لسرعة تذليلها،بهدف تسريع وتيرة العمل للانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة ،ومتابعة التزام الشركات المنفذة بالجدول الزمنى المُحدد والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية وفقا للجودة المطلوبة،، مع إعداد تقارير بما تم تنفيذه، بالتوازي مع المتابعة الميدانية لسير الأعمال.

كما تفقد نائب محافظ بني سويف الحالة العامة للنظافة والإشغالات ومتابعة مستوى الخدمات في القطاعات والمرافق الحيوية والوضع الحالي للطرق ومداخل القرى والإشغالات بمحيط مشروعات المبادرة للعمل على تجميلها وتأهيليها بالشكل الذي يتناسب مع كم ونوعية المشرعات ،مشيراً إلى تكليفات المحافظ لرؤساء المدن ووالقرى، بالتواجد الميداني،والمتابعة المستمرة لحملات النظافة العامة ورفع الإشغالات،واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أوجه التقصير في العمل أو الخدمات، خاصة التي تتماس مع احتياجات المواطينن اليومية والأساسي.