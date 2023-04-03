ميكنة الشئون القانونية بتعليم كفر الشيخ وتكريم موجهي ومعلمي اللغة الفرنسية

كفر الشيخ- محمد سليمان

عقد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية و التعليم بكفر الشيخ ، اجتماعا مع الباحثين القانونيين بديوان المديرية، ومديري الشئون القانونية بكافة الإدارات التعليمية، وذلك بحضور سعد كامل، مدير إدارة الشؤون القانونية، وعبد العزيز بركات مدير التحقيقات بالمديرية.

بدأ الاجتماع بالترحيب بالحضور مقدما التهنئة لهم بشهر رمضان المبارك، متناولاً عدد من الموضوعات التي تخص الشئون القانونية، وشدد وكيل الوزارة،وعلى ضرورة الانتهاء من التحقيقات في المواعيد المقررة قانونيا، كما وجه إلى التوسع في إستخدام الأساليب التكنولوجية لميكنة العمل بالشئون القانونية بداية من المديرية والإدارات التعليمية، واختتم الاجتماع بتوجيه الحضور إلى إعلاء القانون بما يضمن التطبيق الصحيح له دون جور أو ظلم أو محاباة لأحد على حساب أحد.

كرم محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، موجهي ومعلمي اللغة الفرنسية الذين شاركوا في مشروع دعم تنمية وتطوير اللغة الفرنسية في المدارس الحكومية، برعاية ودعم الوكالة الفرنسية والتعاون المثمر بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية والمعهد الفرنسي بمصر، وحصولهم على مستويات متقدمة في مشروع TREFLE.

جاء ذلك بحضور محمود العطافي، موجه عام اللغة الفرنسية، ووفاء الموجه المركزي للمادة، وعدد ثلاثة وعشرين موجها ومعلما من مختلف الإدارات التعليمية، وهم عادل إبراهيم طولان ومحمد محمد الحداد، ومحمد إسماعيل فريج، ومتولي بلتاجي، ومحمد السباعي محمد، ودعاء عبد الموجود، ومحمد محمد أحمد، وابتسام عبد الرازق، وولاء ودن، وهيثم عبد الله، ومحمد عبد السلام، وأحمد الشافعي، ورابحة رمضان، وفوزي البسيوني، ووليد يوسف، ووديدة أحمد، ومحمد محمود، وجلال زيدان، وأمجد شوشه، وأحمد حمدي، وإيمان شعبان، وإيناس محمد، مقدماً الشكر لهم لكونهم يمثلون النواة الحقيقة، لتطوير اللغة الفرنسية ومن ثم ضرورة نقل تلك الخبرات المكتسبة إلى باقي الزملاء في الميدان التعليمي.