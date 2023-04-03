ميقاتي: مدخل حل أزمات لبنان يكمن في انتخاب رئيس جديد بأسرع وقت

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أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي أن مدخل الحل للأزمات التي يعاني منها لبنان يكمن في انتخاب رئيس جديد في أسرع وقت.



جاء ذلك في تصريحات له خلال لقاءاته اليوم الاثنين بالسراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية، حيث استقبل وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي، كما استقبل سفير اليابان في لبنان ماسايوكي ماكوشي.



وبحث ميقاتي خلال لقاءاته اليوم الأوضاع العامة في لبنان والعلاقات الثنائية مع الدول ، كما اجتمع أيضا اليوم مع رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران.