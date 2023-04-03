مصرع طالب صدمه قطار بالعسيرات جنوب سوهاج

لقى شخص طالب يبلغ من العمر 16 مصرعه بدائرة مركز العسيرات جنوب سوهاج، وذلك عقب إصطدام إحدى القطارات به حال قيامه بعبور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه بالرغم من إطلاق سائق القطار النفير لتنبيهه أكثر من مره.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوفاة طالب متأثرا بإصابته صدمه قطار بدائرة مركز العسيرات وتم نقله للمستشفى المركزى وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، والعميد رئيس فرع بحث الجنوب، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة العسيرات بورد محضر لمركز شرطة العسيرات محضر من قسم شرطة النقل والمواصلات بسوهاج برئاسة المأمور يتضمن ورود إفادة ناظر محطة سكة حديد سوهاج بشأن ما تبلغ من سائق القطار الروسي الأقصر – القاهرة بأنه عقب مروره من محطة سكة حديد العسيرات دائرة المركز تلاحظ لسائق القطار قيام أحد الأشخاص بعبور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه فقام بإطلاق أله التنبيه عدة مرات ولم يستجب وإصطدم به وتوفـي.

بالمعاينة تبين أنه أنه يدعي عبد الباقي م ع م 16 سنة طالب ويقيم دائرة المركز وتوفـي وبه إصابات عبارة عن " كسور متفرقة بالجسم والرأس " تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي المركزي وبسؤال عمه المدعو ياسر ع م 48 سنة موظف ويقيم بذات الناحية بمضمون ما تقدم.

لم ينتج عن ذلك ثمة تجاوزات بحركة سير القطارات تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.