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مصرع سيدة صدمها القطار أثناء عبورها شريط السكة الحديد فى الغربية

الإثنين، 03 أبريل 2023 10:44 ص
مصرع سيدة صدمها القطار أثناء عبورها شريط السكة الحديد فى الغربية جثة- أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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لقيت سيدة مصرعها أثناء عبورها لشريط السكة الحديد أمام قرية كفر ديما مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية وتم نقل الجثة للمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة باصطدام قطار بسيدة أثناء عبورها لشريط السكة الحديد أمام قرية كفر ديما.
 
انتقلت قوة أمنية وسيارة اسعاف لمكان البلاغ وتبين أنه وأثناء عبور السيدة للقضبان صدمها القطار، تم التعرف على هوية الجثة ونقلها للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
 
 
 
 



 

 


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حادث

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