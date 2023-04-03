مصادرة كمية من المواد البترولية بطلمبات رصيف تدار دون ترخيص فى الشرقية

ضبطت مديرية التموين بالشرقية ، 1000 لتر مواد بترولية، داخل طلمبات رصيف تُدار بدون ترخيص، بحملة مكبرة، ضمن جهود تكثيف الرقابة على الأنشطة التجارية، لضبط حركة البيع والشراء، والتأكد من التزام أصحاب الأنشطة التجارية بالأسعار المحددة، ومراجعة التراخيص القانونية للمنشآت، وتطبيق القانون على المخالفين.

قامت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الإدارة، بحملة تفتيشية على الأنشطة التجارية بنطاق المركز ، وقد تمكنت الحملة أثناء مرورها بدائرة الإدارة من ضبط كمية من السولار مقدارها ( 500 ) لتر داخل محل كائن به طلمبة رصيف على طريق ههيا / العلاقمة تعمل بدون ترخيص ، وتم تحرير المحضر رقم 4662 جنح ههيا و التحفظ علي الكمية المضبوطة علي ذمة المحضر.

كما تمكنت الحملة من ضبط كمية من البنزين 80 مقدارها ( 500 ) لتر داخل محل كائن به طلمبة رصيف بشارع الحاجة آمنة بمدينة ههيا تعمل بدون ترخيص ، وتم تحرير المحضر رقم 4663 جنح ههيا ، و التحفظ على الكمية المضبوطة علي ذمة المحضر.