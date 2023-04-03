محافظ قنا يتفقد مستشفى الهلال الأحمر ويشيد بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

أجرى اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، جولة تفقدية بمستشفى الهلال الأحمر بمدينة قنا، وذلك في إطار المتابعة الميدانية لانتظام سير العمل بالمنظومة الصحية بعدد من المستشفيات والمنشآت الطبية بالمحافظة، لضمان تقديم الخدمات الطبية المتميزة للمواطنين، رافقه الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة، وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور نبيل الأحمر، مدير مستشفى الهلال الأحمر.

وتابع محافظ قنا، انتظام سير العمل بوحدة الغسيل الكلوي والتي تضم 9 أسرة للغسيل الكلوي السلبى وسريري للغسيل الكلوي الإيجابي، وتفقد وحدة بنك الدم للاطمئنان على المخزون الاستراتيجي من أكياس الدم من مختلف الفصائل، كما تابع سير العمل بالعيادات الخارجية ، والعمليات وقسم أشعة الإيكو والأشعة التليفزيونية وحضانات الأطفال.

وأشار الداودي، إلى أهمية التنسيق والتعاون التام بين كافة المستشفيات والمنشآت الطبية بالمحافظة وتوحيد الجهود وتبادل الرؤى والعمل بروح الفريق الواحد مشيداً بالدور الحيوي للأطقم الطبية والتمريض في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، مؤكدا علي الدور الحيوي والهام الذي تقدمه مستشفى الهلال الأحمر للمنتفعين من خدمات التأمين الصحي، وذلك في ظل إسهامات مؤسسات المجتمع المدني في مجال الرعاية الصحية لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين خاصة غير القادرين منهم، وبأسعار مخفضة للمواطنين القادرين.



