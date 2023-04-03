محافظ بنى سويف يتفقد أعمال المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"

قام الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بجولة تفقدية " صباح اليوم " لمتابعة الموقف التنفيذي فيما يتعلق بتنفيذ المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة على مستوى الوحدات المحلية والمصالح الحكومية والمناطق الصناعية والمديريات الخدمية بالمحافظة، والتي يتم تنفيذها من خلال البروتوكول المبرم بين وزارتي التنمية المحلية والإنتاج الحربى لتوريد الأشجار لعدد من محافظات الجمهورية من بينها بنى سويف ، حيث رافقه خلال الجولة الأستاذ هاني الجويلي رئيس مدينة بني سويف والدكتورة أسماء مجدي نائب رئيس المدينة والمشرف على أعمال الحدائق، محمد عبد الله مدير إدارة الحدائق .

تفقد المحافظ أعمال استلام وتوزيع الشتلات بمشتل مركز ومدينة بني سويف ، حيث وصل للمركز 19 ألف و725 شجره من مبادرة 100مليون شجرة، وجار توزيعها على الوحدة المحلية والمجالس القروية التابعة للمركز ، ومديريتى الشباب والرياضة ومدرية التربية والتعليم ، موجها بتسريع وتيرة العمل في أعمال التوزيع والزراعة ، وإرسال تقرير يومي بما تم تنفيذه ، ورصد أية معوقات لسرعة تلافيها

وأكد محافظ بني سويف على أهمية تضافر الجهود وتكاملها لتعظيم الاستفادة من هذه المبادرة لإضفاء الشكل الجمالي والحضاري على المدن والميادين والشوارع الرئيسية ومداخل القرى بدائرة المحافظة، وزيادة المساحات الخضراء ، مشيرًا إلى أهمية تفعيل دور الشباب والمجتمع بكل فئاته، واستثمار حماسهم وإبداعاتهم في خدمة المجتمع بالتعاون مع الجهاز التنفيذي.

كما تجدر الإشارة إلى أن مبادرة 100 مليون شجرة يتم تنفيذها على مراحل وبدأت بحملة تشجير موسعة على جانبى الطرق السريعة، وعدد من المواقع التي تم رصدها لاستغلالها لتكون حدائق مركزية وذلك بهدف تحسين نوعية الهواء والحد من مخاطر الاحتباس الحراري والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وزيادة الرقعة الخضراء ، ويجري التوعية بأهمية الحفاظ على الأشجار التي يتم زراعتها وعدم التعدي عليها، أو إهمالها سواء على المدى الزمنى القريب أو البعيد لتحقيق العائد المرجو في كافة المجالات.

وتواصل محافظة بني سويف استلام الحصة المقررة لها من الشتلات التي تزيد عن 170 ألف شجرة من أنواع ( أكاسيا سالجنا، كينو كاربس، كازورينا ، تيفيتا، ليمون ، برتقال ، رومان ..) و أنه فور استلام الأشجار، يتم "عبر منظومة عمل متكملة " توزيعها على الوحدات المحلية بالمدن والقرى بالبدء في زراعة تلك الأشجار على جوانب الطرق والمساحات المخصصة لها ، حيث تم استلام حتى الأن 83 ألف و875 شجرة

كما يجري التنسيق والتعاون بين قطاع الزراعة والإدارة العامة لشئون البيئة والوحدة الاقتصادية ، ويتم تسليم الدفعات المقررة لكافة مدن ومراكز المحافظة، وكذا المناطق الصناعية والمديريات الخدمية، خلال مارس الماضي، والتي بدورها بدأت في تنفيذ غرس الأشجار والشتلات بجميع محاور الطرق والطرق الدائرية، ومداخل القرى والتوابع والحدائق والميادين وجسور الترع والمصارف وغيرها.