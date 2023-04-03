محافظ المنوفية يفحص طلبات عدد من المواطنين ويكلف الجهات المعنية بإجراءات عاجلة

التقي اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بعدد من المواطنين من أبناء المحافظة للتعرف علي شكواهم وتلبية مطالبهم في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة لذلك وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بشتي قطاعات الخدمات، حيث وجه المحافظ رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بدراسة شكوى أهالى عزبة الواعر بناحية كفر الشيخ خليل بشبين الكوم بشأن تعدى عدد من المواطنين على الطريق وردم الترعة المطلة عليه مما ألحق الضرر بأراضيهم الزراعية كونها مصدر الري الوحيد لهم ، موجها بتشكيل لجنة لتحديد أملاك الري التى تم التعدى عليها والعرض عليه لاتخاذ اللازم فورا.

وتضمن اللقاء عدد من الطلبات والشكاوى تنوعت بين طلب مواطن بناحية جنزور مركز بركة السبع يعول زوجته وأربعة بنات، ويتضرر من قرار إنهاء عمله بمنظومة النظافة مما يلحق به الضرر وبأسرته، وقد كلف المحافظ المستشار القانونى بدراسة الشكوى وإبداء الرأى لاتخاذ اللازم في ضوء اللوائح والقوانين، كما أمر المحافظ بصرف لحوم ومواد غذائية مراعاة لظروفه الصحية والاجتماعية الصعبة وذلك فى إطار حرص المحافظة على تقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، وكذا طلب مواطن بقويسنا يتضرر من تعنت إدارة التخطيط العمراني ضده وقد أحال المحافظ شكواه إلى الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة للفحص والعرض لاتخاذ اللازم.

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات بالتواصل الدائم والفعال وخلق قنوات اتصال مباشرة مع المواطنين، وكذا رصد شكاوى المواطنين من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة وقنوات التواصل الاجتماعى وتلبية مطالبهم فى إطار اللوائح والقوانين