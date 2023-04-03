محافظ الدقهليه: نستهدف زراعة 300 ألف شجرة لتحسين نوعية الهواء

وأوضح "مختار" أن كامل حصة الدقهلية 300 الف شجرة، يتم توزيعها علي كافة المراكز والمدن والاحياء والقري علي مستوي المحافظة، وأشار "مختار" إلى أهمية تلك المبادرة تأتي لتحسين نوعية الهواء والحد من مخاطر الاحتباس الحراري والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وزيادة الرقعة الخضراء بنطاق محافظة الدقهلية مما يساهم ايضا في تحسين الصورة البصرية للمواطنين

وأكد "مختار" علي ضرورة المتابعة المستمرة لاعمال زراعة الاشجار ورعايتها والحفاظ عليها حرصا علي تحقيق الاهداف المرجوه من المبادرة بنطاق محافظة الدقهلية.

وقال"مختار" إن هذه الاشجار يتم زراعتها علي جانبى الطرق، والجزر الوسطى، ونطاق الجهات الحكومية مثل المدارس والجامعات، والمستشفيات ومراكز الشباب، وعلي الطرق الرئيسية، ومداخل المدن والقرى والميادين الرئيسية والجزر الداخلية والحدائق العامة.

ومن جانبه أوضح الدكتور عماد النجار مدير عام ادارة شئون البيئة بديوان عام محافظة الدقهلية، ان الاشجار التي تم توريدها للمحافظة تشمل اصناف مثمرة وهي الزيتون واليمون والبرتقال والجوافة واليوسفي والرمان وكذا اشجار زينه تشمل الكازورين والنبق وفرشة زجاج وكونو كاربس.

وأشار إلى أنه تنفيذا لتكليفات " محافظ الدقهلية"بشان المرور والمتابعة لاعمال زراعة الاشجار المشار اليها فقد تم اليوم المرور علي المدارس والمستشفيات ومراكز الشباب والطرق العامة والحدائق بعدد من المراكز التي يجري بها بالفعل اعمال زراعة الاشجار شملت مراكز ومدن اجا والسنبلاوين وتمي الامديد ، وسبق وتم المرور علي احياء ومراكز شرق المنصورة وطلخا والمنصورة ومحلة دمنه ودكرنس ومنية النصر والكردي وميت سلسيل وذلك لمتابعة اعمال الزراعة والتأكيد علي المتابعة المستمرة لرعايه الاشجار والحفاظ عليها من التلف وفق الاصول الفنية المطلوبة لتحقيق الاهداف المرجوة من المبادرة.