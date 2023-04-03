محافظ الدقهلية يدشن مبادرة لعمل قوافل طبية وتوزيع كرتونة غذاء وإفطار جماعى

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، اليوم الإثنين، اجتماعاً تنسيقيا بشأن تدشين مبادرة مجلس القبائل والعائلات المصرية (مبادرة وطن واحد)، والتي تستهدف قوافل طبية وتوزيع كرتونة مواد غذائيه وإفطار جماعي.

جاء ذلك بحضور الدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتورة عبير عبدالغني وكيل مديرية الصحة ، والدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجي بمديرية الصحة، والشوربجي عبدالحفيظ رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية بالدقهلية ، و الحفني ابراهيم نائب رئيس المجلس ، و محمود الشوربجي منسق لجنة الشباب بالمجلس ، و أحمد الشامي المسئول الإعلامي بالمجلس ، و نهي فهمي مدير عام العلاقات العامه بالمحافظة ، والمحاسب محمد امين رئيس حي غرب المنصوره ، والدكتور عمرو عبدالعاطي رئيس حي شرق المنصورة.

وأشار" مختار " إلى أن المبادرة تستهدف إقامة 6 قوافل طبية في عدد 6 قري في 4 مراكز وتوزيع 4 آلاف كرتونة مواد غذائية علي الأسر الأولي بالرعاية ، وسيتم بدء المبادرة يوم الاربعاء الموافق 5 إبريل ، مشيراً إلي أن المراكز المستهدفة ضمن المبادرة هم ( مركز ميت غمر ويضم قرية كفر الشيخ هلال - مركز أجا ويضم قرية الديرس - مركز المنزلة ويضم قرية النسايمة ، والروده ، وعزبة نابليه - ومركز المطرية ويضم مدينة المطرية ) ، مشيراً أيضا الي أن القوافل الطبية تضم جميع التخصصات وصرف جميع الأدوية بالمجان.

وأوضح " المحافظ " أن من ضمن فاعليات المبادرة إقامة اكبر مؤدبة إفطار جماعي تشهدها المحافظة داخل مدينة المنصورة ، يعقبها ندوة ثقافية تضم العديد من الشخصيات .

وثمن " مختار " الدور المجتمعي الذي يقوم به مجلس القبائل والعائلات المصرية علي مستوي الجمهورية من خلال تدشين المبادرات وإقامة الفاعليات لدعم الأسر الأولي بالرعاية بمختلف القري والمدن المصرية .

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولي الرعاية في مختلف مدن وقرى مصر من خلال مشاركة المجتمع المدني ، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وبالتنسيق والتعاون مع الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ، والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحه ، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن .