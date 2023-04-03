اليوم السابع
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محافظ أسوان يتابع إعادة تشغيل وتدفق مياه الشرب لحي الصداقة بعد إصلاح الكسر

الإثنين، 03 أبريل 2023 02:04 ص
محافظ أسوان يتابع إعادة تشغيل وتدفق مياه الشرب لحي الصداقة بعد إصلاح الكسر تدفق مياه الشرب لحى الصداقة
أسوان - عبد الله صلاح السبيع

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تفقد أشرف عطية، محافظ أسوان، حى الصداقة الجديدة خلال الفترة المسائية واطمأن من بعض المواطنين عن إعادة تدفق مياه الشرب ووصولها للأدوار الوسطى والعليا، وذلك عقب الانتهاء من أعمال الإصلاح والصيانة للخط الرئيسى بقطر 450 مللى.

 
وأكد محافظ أسوان، فى بيان، أن هناك متابعة لحظية من المحافظ شخصيا بمجرد إخطار غرفة عمليات المحافظة بأى أعطال أو كسور لخطوط وشبكات المرافق العامة ليعكس ذلك إهتمام كافة أجهزة المحافظة بهذه الأعطال لحين إصلاحها لتخفيف المعاناة عن المواطنين بجميع المراكز والمدن والقرى.
 
وأشار إلى أنه تم إزالة تعدى داخل وجود إحدى حالات التعدى بالبناء المخالف على مساحة 500 م٢ ، فوجه على الفور بالإزالة الفورية للتعدى ، وهو الذى تم تنفيذه من خلال حى شرق تأكيدا لفرض هيبة الدولة وسيادة القانون.
 
تدفق مياه الشرب لحى الصداقة (1)
تدفق مياه الشرب لحى الصداقة (1)

 

تدفق مياه الشرب لحى الصداقة (2)
تدفق مياه الشرب لحى الصداقة (2)

 


اسوان

انقطاع المياه

حى الصداقة

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