محافظ أسوان يتابع إعادة تشغيل وتدفق مياه الشرب لحي الصداقة بعد إصلاح الكسر

وأكد محافظ أسوان، فى بيان، أن هناك متابعة لحظية من المحافظ شخصيا بمجرد إخطار غرفة عمليات المحافظ ة بأى أعطال أو كسور لخطوط وشبكات المرافق العامة ليعكس ذلك إهتمام كافة أجهزة المحافظة بهذه الأعطال لحين إصلاحها لتخفيف المعاناة عن المواطنين بجميع المراكز والمدن والقرى.

وأشار إلى أنه تم إزالة تعدى داخل وجود إحدى حالات التعدى بالبناء المخالف على مساحة 500 م٢ ، فوجه على الفور بالإزالة الفورية للتعدى ، وهو الذى تم تنفيذه من خلال حى شرق تأكيدا لفرض هيبة الدولة وسيادة القانون.