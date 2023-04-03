محافظ أسوان: تنفيذ مشروع تحسين مياه الشرب لخدمة 50 ألف نسمة شرق المدينة..صور

وأكد اللواء أشرف عطية، فى بيان صحفى، أن هذا المشروع الحيوى والذى سيلبى احتياجات أهالى شرق مدينة أسوان من مياه الشرب النقية ويقضى على معاناة ومشاكل متراكمة منذ سنوات عديدة فى ظل وقوع هذه التجمعات السكنية على مرتفعات جبلية وتضاريس صعبة لمد شبكات المياه.

وطالب محافظ أسوان، بأهمية التنسيق المسبق مع الجهات المنفذه للمشروعات الجارية داخل مناطق شرق المدينة، ومنها مشروع رصف وإعادة رفع كفاءة طريقى كيما والسماد بطول 8 كم ، وأيضاً مشروع تغطية مصرف السيل بأطوال 2530 متر لضمان عدم وجود أي تعارضات أثناء التنفيذ ، بجانب الرجوع للدراسة العلمية الخاصة بإرتفاع منسوب المياه الجوفية لتحديد نوعية المواسير المستخدمة ، والأعماق المطلوبة لتركيبها.

وأشار عطية، إلى أنه سيتم إستكمال مشروع الصرف الصحى الممتد بداية من السيل وحتى الجوزيرة بتكلفة تقديرية 65 مليون جنيه ، وذلك بعد إنهاء حوالى 80 % من شبكات الإنحدار وخطوط الطرد ، فيما سيتم إنشاء محطة الرفع بطاقة 46 ألف م3/يوم لتصل إلى 70 ألف م3/يوم مستقبلياً.

وأشاد بالتعاون البناء والمثمر من الجانب السويسري فى توجيه منح الوكالة السويسرية للتنمية الدولية لمشروعات هادفة َتنموية تحقق التنمية المستدامة ، كما أن المشروع سيتم تشغيله بتكنولوجيا حديثة ومتقدمة ، فضلاً عن تنفيذ مكونى الحوكمة ورفع قدرات العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى ، وكذا تكثيف التوعية لتحقيق المشاركة المجتمعية الجادة.

وشهد الاجتماع الأول للجنة التوجيهية للمرحلة الثانية مناقشة الأدوار والمسئوليات والمتابعة الدقيقة بداية من التصميات ، ثم مراحل التنفيذ ، لحين الإنتهاء من المشروع فى ديسمبر 2025 ، بالإضافة إلى إستعراض الإنجازات التي تمت في المراحل السابقة والدروس المستفادة منها ، والتي تم تنفيذها بمنطقة الناصرية فى الفترة من 2012 إلى 2016 والذى خدم حوالى 35 ألف نسمة ، ثم تنفيذ المشروع بمناطق خور عواضة والخطارية والأمبركاب لخدمة 65 ألف نسمة ضمن مكون البنية التحتية للمشروع السويسرى .

حضر الاجتماع، أيضا الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام ، وأيضاً العميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، بجانب مديحة عفيفى مدير مشروع برنامج إدارة مياه الشرب بصعيد مصر PWMP ، وكذا العميد يحيى عبد الرشيد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى.



اجتماع محافظ أسوان ووفد الوكالة السويسرية



اللقاء



جانب من اللقاء



محافظ أسوان يترأس اللقاء



وفد الوكالة السويسرية ومحافظ أسوان

