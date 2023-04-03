مجلس الدوما يُعد تعديلات تحظر أنشطة "الجنائية الدولية" على الأراضي الروسية

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أعلن رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين أن اللجان المختصة بالمجلس تعد حاليا تعديلات من شأنها حظر أنشطة المحكمة الجنائية الدولية الموجهة في روسيا.



وقال فولودين - بحسب المكتب الصحفي لمجلس الدوما، اليوم الاثنين "تُعدُّ اللجان المختصة في مجلس الدوما تعديلات على القانون الفيدرالي بشأن الأمن، ستحظر أنشطة المحكمة الجنائية الدولية والهيئات الدولية الأخرى الموجهة ضد روسيا الاتحادية ومواطنيها على أراضينا".



وأضاف "سيُقترح إقامة المسؤولية الجنائية على كل من يدعو إلى تنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية، وغيرها من الهيئات الدولية الأخرى على الأراضي الروسية".