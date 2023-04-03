مؤسسة "فاجنر" الروسية: العدو يتمركز في الأجزاء الغربية من باخموت

وكالات

قال مؤسس مجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية يفجيني بريجوجين في رسالة صوتية نشرتها خدمته الصحفية عبر تليجرام: "من وجهة نظر قانونية، تم الاستيلاء على باخموت، العدو يتركز في الأجزاء الغربية".

وذكرت رويترز أنه لم يتسن لها التحقق بشكل مستقل من صحة ذلك. وسبق وأن أصدر بريجوجن بعض مزاعم النجاح المبكرة.

ولفت بريجوجن إلى أن "قادة وحدات القوات الروسية، الذين يتولون إدارة المدينة ووسطها، سيقومون بتعليق ورفع اللافتات والأعلام"، بحسب ما أفادت "روسيا اليوم".

ونقلت القناة الروسية عن بريجوجين، قوله في مقطع فيديو عبر "تيلجرام": "أقف وخلفي مبنى إدارة المدينة (أرتيموفسك). وهذا هو العلم الروسي، لروح (المراسل العسكري) فلادلين تاتارسكي.. لقد كٌتبت ذاكرة طيبة على هذا العلم.. وبشكل قانوني أخذنا باخموت".