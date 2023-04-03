اليوم السابع
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لمحة قانونية.. كيف ترفع الوصاية عن القاصر؟ اعرف التفاصيل

الإثنين، 03 أبريل 2023 09:11 ص
لمحة قانونية.. كيف ترفع الوصاية عن القاصر؟ اعرف التفاصيل محكمة _أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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بعد بلوغ القاصر سن الرشد وهو 21 سنة، حتي يتمكن من رفع الوصاية عنه ليتمكن من التحكم في أمواله كيفما يشاء يقدم طلب للنيابة الحسبية المختصة وتوجد مستندات لرفع الوصاية عن منها..

-يقوم القاصر بتقديم طلب رفع الوصايه للنيابة الحسبية المختصة.

 تقديم صورة من إعلام الوراثة.

-  تقديم صورة من قرار الوصاية.

- بطاقة تحقيق شخصية القاصر.

- صورة أصلية من شهادة ميلاد القاصر.

إحضار شهادة الوفاة.

يقدم الطلب إلى المجلس الحسبى،  ويقضى القاضى برفع الوصاية، ثم يذهب صاحب الشأن فى موعد يحدده الموظف ومعه بطاقته الشخصية وصورة قرار الوصاية ويتم رفع الوصاية عنه.

 

 

 


المجلس الحسبى

قرار الوصاية

القاصر

النيابة الحسبية



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