لصوص هواتف المواطنين بمدينة نصر: بنسرقها بأسلوب الخطف

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين ب سرقة هواتف المواطنين في منطقة مدينة نصر اعترفوا بإرتكاب وقائع سابقة بأسلوب الخطف، واضافوا أنهم يتتبعوا المواطنين الذين يتحدثون في الهاتف خلال سيرهم بالطريق، ويقومون بمغافلة الضحية التى تم اختيارها وسرقة الهاتف بأسلوب الخطف ويفروا هاربين، ويبيعون الهواتف المحموله لدى عمليهم سى السمعة.

وكشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول" مقيمة بدائرة القسم، بتضررها من تعرض نجلها "طالب" لسرقة هاتفه المحمول من قِبل ثلاث أشخاص حال توجهه لشراء طعام من أحد المطاعم ولاذوا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهم 3 أشخاص، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "الخطف"، مترجلين وأقروا بتصرفهم فى الهاتف المحمول المستولى عليه بالبيع لدى عميلهم "سئ النية" أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" وتم ضبطه، وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمين أيدها، وأقر بعلمه بأن الهاتف من متحصلات واقعة سرقة، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على الهاتف واتهمهم بالسرقة.