وأوضحت اللجنة الروسية ـ حسبما أفادت قناة ( روسيا اليوم) الإخبارية ـ "أنه ثبت أنه تم التخطيط لاغتيال المراسل الحربي تاتارسكي في عمل إرهابي من قبل القوات الخاصة الأوكرانية".

وأشارت إلى أن تلك الأجهزة استخدمت في عمليتها الإرهابية موظفين في صندوق مكافحة الفساد المحظور في روسيا، والذي كان يديره المعارض الروسي أليكسي نافالني، ومن بين هؤلاء المحتجزة داريا تريبوفا.