لجنة تحقيق روسية: انفجار سان بطرسبورج مخطط له من داخل أوكرانيا

وكالات

أكدت لجنة التحقيق الروسية، اليوم الاثنين، أن عملية اغتيال المراسل العسكري فلادلين تاتارسكي في مقهى سان بطرسبورج، كان قد خُطط لها ونُظّمت من داخل الأراضي الأوكرانية.

وقال المكتب الصحفي للجنة: "التحقيق لديه أدلة تؤكد أن الجريمة المرتكبة خُطط لها ونظمت من داخل أراضي أوكرانيا. في الوقت نفسه، فإن المشتبه بها داريا تريبوفا، تعتنق أفكار المعارضة وهي من مؤيدي مؤسسة مكافحة الفساد (المتطرفة والمحظورة داخل روسيا)".

وأفادت وزراة الصحة الروسية أن عدد ​​ضحايا الانفجار في تفجير سان بطرسبورغ ​​ارتفع إلى 33 قتيلا، و22 شخصًا مصابًا لا يزالون في المستشفيات، 8 منهم في حالة خطيرة.

ونظّم مكتب المدعي العام في منطقة فاسيليوستروفسكي في مدينة سان بطرسبورغ، تحقيقًا بناءً على المعلومات المتوفرة.