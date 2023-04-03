اليوم السابع
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كهرباء جنوب الدلتا تعلن فتح باب التدريب الصيفي لطلاب الجامعات

الإثنين، 03 أبريل 2023 12:53 م
كهرباء جنوب الدلتا تعلن فتح باب التدريب الصيفي لطلاب الجامعات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
كتبت رحمة رمضان

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أعلنت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء فتح باب التقدم للاشتراك في برنامج التدريب الصيفي لطلبة الجامعات والمعاهد العليا ومعاهد إعداد الفنيين في المجالات (الهندسي والفني والتجاري) فيما عدا الطلبة بالسنوات النهائية.
 
وأوضحت الشركة في بيان لها، أن المستندات المطلوبة هى خطاب موجه من الكلية أو المعهد معتمد موضحا به (اسم الطالب رباعيا – تاريخ وجهة الميلاد – السنة والتخصص) رقم الموبايل واتس اب – صورة بطاقة الرقم القومي )، وسداد رسوم الالتحاق لطلبة  الجامعات والمعاهد الحكومية 200 جنيها مصريا و الطلبة من الجامعات والمعاهد الخاصة 500 جنيها مصريا.
 
وقال البيان إنه على من يرغب بالالتحاق ببرنامج التدريب الصيفي التقدم بمقر قطاع التدريب بالشركة (طنطا / سبرباى اول مدخل كفر الشيخ) اعتبارا من 15/4/2023 حتى 15/5/2023، ومن المقرر أن  يتم بدء البرنامج اعتبارا من شهر يوليو 2023 وسيتم إخطار المتقدمين بموعد التدريب فيما بعد.

الكهرباء

الطاقة المتجددة

شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء

طلاب الجامعة



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