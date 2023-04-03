اليوم السابع
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كتعة جديدة.. ضبط سيدة تجبر أطفالها على التسول

الإثنين، 03 أبريل 2023 07:19 م
كتعة جديدة.. ضبط سيدة تجبر أطفالها على التسول حبس ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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كشفت الداخلية ملابسات تداول منشور على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، متضمناً مناشدة لإنقاذ إحدى الفتيات من التسول بالطريق العام.
بالانتقال والفحص، أمكن تحديد الفتاة المُشار إليها "سن 12"، تُقيم صحبة والدتها وأشقائها الثلاثة بمنطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وأنهم يقومون ببيع "المناديل" بعدد من الميادين بالقاهرة.
عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط والدة الطفلة المشار إليها بمنطقة باب الشعرية، وتبين أنها (لها معلومات جنائية) وأنها تقوم باستغلال أطفالها فى أعمال التسول واستجداء المارة.. وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها الواقعة على النحو المشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم.
 
 

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