قوافل "حياة كريمة" العلاجية تصل منطقة الأمل فى القصير وتستمر لمدة يومين

البحر الأحمر - عماد عرفة

تنطلق اليوم الإثنين، القوافل العلاجية لمبادرة حياة كريمة، بمحافظة البحر الأحمر، لمدة يومين، اليوم وغداً بمنطقة الأمل بمدينة القصير جنوب البحر الأحمر، بعد أن قضت يومين بمنطقة الحمروين بنفس المدينة، والتى تبعد عن المدينة من ناحية الشمال تقريبا 60 كيلو مترا، حيث تم إجراء الكشف الطبى وصرف العلاج والفحوصات مجاناً للأهالى هناك.

ومن المقرر أن تقضى القوافل بمنطقة الأمل أيضا التابعة لمدينة القصير، يومين، اليوم وغدا 3 و4 أبريل، ومن القصير، من المقرر أن تنطلق إلى قرية أم الحويطات بسفاجا يومى 5 و6 أبريل، ومن الحويطات إلى منطقة الأمل برأس غارب يومى 7 و8 أبريل، وبذلك يتم اختتام القوافل العلاجية الشهرية خلال أبريل.

وتقوم القوافل العلاجية الشهرية التابعة لمبادرة حياة كريمة لإجراء الكشف الطبى وصرف العلاج والفحص المبكر عن الأمراض المزمنة، وكذلك الأشعة والتحاليل مجانا، وصرف العلاج مجانا، والتحويل للمستشفيات إذا لزم الأمر.

وكانت أعلنت إدارة القوافل الطبية بمديرية الصحة بالبحر الأحمر، أن تم تقليص عدد القوافل خلال أبريل الجارى إلى 4 قوافل بدلا من 8 تزامنا مع شهر رمضان الكريم.