قضايا الشرق الأوسط تتصدر مباحثات مرتقبة لوزيرة خارجية ألمانيا ونظيرها الأردنى

كتبت: هناء أبو العز

تتصدر الأوضاع في الشرق الأوسط أجندة مباحثات وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك مع نظيرها الأردني أيمن الصفدي، خلال لقائهما المرتقب اليوم الاثنين، بالعاصمة الألمانية برلين.

وذكرت وزارة الخارجية الألمانية في بيان لها، أن الأردن يلعب دورًا بارزًا في إيجاد حل للأوضاع في الشرق الأوسط، وفي القلب منها الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، مشيرة إلى ضرورة تحسين الوضع الأمني في الضفة الغربية والقدس الشرقية ومنع تصعيد الصراع بعد سلسلة من أعمال العنف التي شهدتها الأراضي الفلسطينية من قبل المستوطنين الإسرائيليين خلال الفترة الماضية.

ولفتت الخارجية إلى ضرورة أن تعمل ألمانيا جنبا إلى جنب مع الأردن ومصر وفرنسا، حيث تشارك برلين ألمانيا في صيغة ميونيخ من أجل تقديم مقترحات إلى الأطراف المتصارعة حول كيفية إعادة بناء الثقة بين الجانبين.

وذكرت أنه يبقى الهدف المعلن للحكومة الألمانية وهو الحفاظ على أسس حل الدولتين، وتجنب المزيد من التآكل في عملية السلام، وتحقيق بداية جديدة للمفاوضات في الوقت المناسب.

وشددت على أن الأردن شريك رئيسي لألمانيا، إذ يلتزم كلا البلدين بحل الدولتين في نزاع الشرق الأوسط.