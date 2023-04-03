فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية تتألق بقصر الثقافة فى ليالى رمضان

الإسماعيلية- صبرى غانم

يستمر فرع ثقافة الاسماعيلية التابع لإقليم سيناء الثقافي، في الاحتفال بليالي رمضان الثقافية والفنية، بقصر ثقافة الإسماعيلية، ضمن برنامج فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة.

وشهدت الليلة الثانية، من ليالي رمضان الثقافية والفنية بالاسماعيلية حيث قدمت فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية التابعة لفرع ثقافة الإسماعيلية عرضاً فنياً مميزاً تضمن العرض باقة من أجمل الفقرات الأستعراضية ومنها فقرة الصيادين ، جاني الجميل ، بتغني لمين ، نوح الحمام ، الضمة، غصين الحييب.

تلاها عرض لمسرح العرائس وعرض فقرات منها التسامح مع الاخر، الصدق والامانه.

اختتمت العروض الفنية بعرض فني لفرقة التخت الشرقي بقيادة الفنان محمد الصياد قدمت مجموعة من الفقرات زمن الفن الجميل يا مسافر وحدك، بتونس بيك، بين الاطلال.

.

كما قدم مقهي قصر ثقافة الاسماعيلية أمسية شعرية للشعراء مدحت منير ، فتحي نجم ، إدارة الأمسية الاديب عبد الحميد البسيوني.

ألقي الشاعر مدحت منير عدة قصائد منها ياريتني مطلعتش بحار ، منير الأول ، وكتير أقل.

ألقي الشاعر فتحي نجم عدة قصائد منها مسافات ، عن الشعر والناس ، نخل الهموم ، ملفوفين في الصمغ.

وعلى هامش الليلة الثانية استمرت استكمال الورش الفنيه ( مظاهر رمضان ) تدريب سهي عشرى حيث قام الاطفال بقص الورق الملون والبدء بعمل زينه رمضان والفوانيس باستخدام الورق الملون والمقص والمعده اللاصقه وتم قص شرائط من الورق الملون ولصقها على شكل حلقات متصله وقص الورق على اشكال فوانيس بحجم واحد ولصقها ببعضها وعمل مجسم لفانوس من قماش الزينه.

كما استكمل ورشة ورشة اكتب حكايتك للشاعر محمد زين .

تم التحدث في عدة نقاط من اهمها.

كيفية جعل القصة أكثر تأثيرا.

تمرين تأمل وتوليد لحكايات مر بها الأطفال .

التعبير عن تلك الحكايات ومعالجتها .

و نظمت مكتبة السبع محاضرة بعنوان (الفائزون فى رمضان )ضمن خطة رمضان الثقافيه وقد تناولت المحاضرة بعض النقاط اهمها بشرى لمن قام الليل فى رمضان.، بشريات التالين لكتاب الله ، المرء فى ظل صدقته يوم القيامه ، وافعلوا الخير لعلم تفلحون.

كما نفذت مكتبة أبوصوير الثقافية نشاط بعنوان (احكي لطفلك (المسحراتي) بمناسبة الإحتفال بشهر رمضان المبارك، ضمن خطة رمضان الثقافية) بفرع ثقافة الإسماعيلية، وتم التنفيذ بدار أحباب الرحمن للأطفال. تنفيذ عزة السيد

وتحدثت المحاضِرة في عدة نقاط اهمها

أول مسحراتي في الإسلام هو بلال بن رباح مؤذن الرسول، متى نششأت مهنة المسحراتي في مصر.

بعض من العبارات الشهيرة التي كان ينادي بها المسحراتي، أدوات المسحراتي مثل الطبلة وأحيانًا المزمار.، كيف يتفاعل الاطفال مع المسحراتي ويرددون أقواله.

في بيت ثقافة الشيخ زايد اقيم محاضرة بعنوان دروس رمضانية القى المحاضرة الشيخ مصطفى حسن ضمن نشاط بيت ثقافة الشيخ زايد تحدث الشيخ فى بعض النقاط منها الصيام ليس فقط الامتناع عن الطعام والشراب بل الامتناع عن ارتكاب الذنوب والمعاصي لإرضاء الله،اهم دروس الصيام ان الله تعالى يرانا في جميع احوالنا.

اقيم حوار مع الاطفال بعنوان عادات رمضان أدار الحوار الشيخ ابراهيم عيسى ضمن نشاط مكتبة الخشاينة.





