اليوم السابع
Ads
الإثنين، 03 أبريل 2023 03:34 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

"فاجنر" تعلن رفع العلم الروسي على مبنى إدارة مدينة باخموت

الإثنين، 03 أبريل 2023 02:00 ص
"فاجنر" تعلن رفع العلم الروسي على مبنى إدارة مدينة باخموت العلم الروسى
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن مؤسس مجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية يفجيني بريجوجين، اليوم الاثنين، رفع العلم الروسي على مبنى إدارة مدينة باخموت، لافتاً إلى أن القوات الأوكرانية لا تزال في الأجزاء الغربية بالمدينة.

وفي تصريحات سابقة، أعلنت مجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية سيطرتها على بلدة فى محيط مدينة أرتيوموفسك "باخموت"، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية حصيلة عملياتها خلال اليوم الماضى فى إطار العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.

وكان مؤسس مجموعة فاجنر، قد قال في وقت سابق، إن وحداته باتت على مقربة من المركز الإداري للمدينة، مشيرا إلى وجود نحو 70 ألف عسكري أوكراني في أرتيوموفسك ومحيطها.

 

 


فاجنر

العلم الروسي

باخموت

الحرب الروسية الاوكرانية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة