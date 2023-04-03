"فاجنر" تعلن رفع العلم الروسي على مبنى إدارة مدينة باخموت

وكالات

أعلن مؤسس مجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية يفجيني بريجوجين، اليوم الاثنين، رفع العلم الروسي على مبنى إدارة مدينة باخموت، لافتاً إلى أن القوات الأوكرانية لا تزال في الأجزاء الغربية بالمدينة.

وفي تصريحات سابقة، أعلنت مجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية سيطرتها على بلدة فى محيط مدينة أرتيوموفسك "باخموت"، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية حصيلة عملياتها خلال اليوم الماضى فى إطار العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.

وكان مؤسس مجموعة فاجنر، قد قال في وقت سابق، إن وحداته باتت على مقربة من المركز الإداري للمدينة، مشيرا إلى وجود نحو 70 ألف عسكري أوكراني في أرتيوموفسك ومحيطها.