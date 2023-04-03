اليوم السابع
Ads
الإثنين، 03 أبريل 2023 11:39 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

غلق كيان وهمى بمحافظة القاهرة لمزاولة أنشطة تعليمية دون ترخيص

الإثنين، 03 أبريل 2023 10:44 ص
غلق كيان وهمى بمحافظة القاهرة لمزاولة أنشطة تعليمية دون ترخيص الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بغلق المُنشأة المسماة "أكاديمية الشرق EAST"، الكائن مقرها (12 شارع أحمد حسن متفرع من شارع مصطفى النحاس- مدينة نصر- محافظة القاهرة)، والتي تُروج لنفسها بمنح شهادات في مجالات (الضيافة الجوية، اللغات، الموارد البشرية، خدمات الطيران) فضلًا عن منح  دبلومة في (العلاقات العامة)، وأن الشهادات مُعتمدة من وزارة الطيران المدني بالتعاون مع الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، وذلك للحاصلين علي الثانوية العامة، والثانوية الفندقية، والأزهرية، والدبلومات الفنية، وطلبة وخريجي الجامعات والمعاهد،  دون التقيد بسنة التخرج.
 
ووجه الدكتور أيمن عاشور باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن.
 
وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، مُوجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المُقبلة؛ لمُداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
 
جاء ذلك في ضوء تقرير قدمه السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مؤكدًا أن لجنة الضبطية القضائية مُستمرة في التصدي للكيانات الوهمية تنفيذًا لتوجيهات السيد الوزير، مطالبًا أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.
 
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أنه صدر قرار وزاري بتشكيل لجنة مُتخصصة لرصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة، حيث ترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ضد هذه الكيانات الوهمية، مشيرًا إلى أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبل.
 
وأضاف المُتحدث الرسمي أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، ويتم تحديثها بشكل مُستمر، ونشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أي مؤسسة أكاديمية، يُمكن الرجوع إلى موقع وزارة التعليم العالي .
 
 

التعليم العالى

اخبار مصر

اخبار مصرية

الكيانات الوهمية

ايمن عاشور

اكاديمية الشرق



الموضوعات المتعلقة

التعليم العالي تواصل مُلاحقة الكيانات المخالفة وتُغلق كيانًا وهميًّا بالجيزة

الإثنين، 20 مارس 2023 10:17 ص

وزير التعليم العالي يصدر قرارًا بإغلاق كيان وهمي بمدينة السادس من أكتوبر

الأحد، 19 مارس 2023 09:57 ص

وزارة التعليم العالى تغلق 375 كيانا وهميا بالمحافظات.. أيمن عاشور يوجه بتكثيف حملات الضبطية القضائية.. والسيد عطا: هدفنا حماية الطلاب.. ويؤكد: اللجان لن تترك كيانا دون مداهمة وإجراءات رادعة ضد المخالفين

السبت، 18 مارس 2023 11:48 م

التعليم العالى تلاحق الكيانات الوهمية وتُغلق منشأة غير مرخصة بالجيزة

الأربعاء، 15 مارس 2023 10:08 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة