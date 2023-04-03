غرفة الصناعات الهندسية تكرم عدداً من أعضائها الذين حققوا طفرات صناعية وتصديرية

كتب إسلام سعيد

أقامت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد المهندس رئيس الغرفة حفل إفطارها السنوي بمشاركة عدد كبير من رجال المال والأعمال وممثلي القطاع الحكومي.

شارك في حفل الافطار عدد من رؤساء الغرف الصناعية باتحاد الصناعات وأعضاء مجلس إدارة والمهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك والدكتور خالد صوفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة و اللواء إيهاب أمين رئيس هيئة الرقابة الصناعية والمهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية ومي حلمي المدير التنفيذي للمجلس ونائب رئيس مصلحة الضرائب أيضا والعديد من رجال الأعمال وومثلي الغرف الصناعية المختلفة.

وكعادتها قامت غرفة االصناعات الهندسية برئاسة المهندس محمد المهندس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة بتكريم عدد من الشخصيات المتميزة في قطاع الصناعات الهندسية وكذلك الشركات الأعلى تصديرا في القطاع خلال الفترة الأخيرة بمنحهم دروع الغرفة نتيجة لما قدموه من نشاط تصديري أو صناعي متميز.

وتم تكريم كل من المهندس أيمن عمارة رئيس مجموعة دونج فينج والمهندس خليل إبراهيم رئيس مجلس إدارة فريش وكيم هون سوك رئيس مجلس إدارة سامسونج والمهندس أشرف أحمد عبد الحميد نائب رئيس مجلس إدارة السويدي والمهندس مجدي عبد المنعم الكردي شركة ستايل تيم والمهندس رجب الدسوقي رئيس ميديكو للأبواب المصفحة والمهندس عصام الصياد رئيس مجموعة تريدكو للصناعات الهندسية والمهندس مراد سامي قلادة رئيس الشركة الأفريقية للتجارة والهندسة.