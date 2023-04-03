غرفة الحبوب: بدء توريد القمح المحلى منتصف أبريل 2023

كتب إسلام سعيد

أعلن عبد الغفار السلامونى نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية بدء توريد القمح المحلى لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية اعتبارا من منتصف شهر أبريل الجارى وان نجاح وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بالتوسع في إنشاء صوامع جديدة لزيادة السعة التخزينية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ساهم في الحد من هدر الاقماح وأيضا سيساهم في تعزيز المخزون الاستراتيجي خاصة مع توريد القمح المحلي في الموسم المقبل .

وتوقع عبد الغفار السلامونى توريد كميات كبيرة من القمح المحلى لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية هذا العام تتراوح من 4 ملايين الى 5 ملايين طن قمح ،خاصة بعد توجيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للحكومة بإعلان أسعار ضمان لـ 4 سلع، استراتيجية " القمح والذرة والفول الصويا وعباد الشمس،" بوضح الحد الأدنى للشراء مع ربط السعر بالأسعار العالمية وقت حصاد هذه المحاصيل ،الامر الذى يؤكد مدى حرص فخامة الرئيس السيسى على الاهتمام بالمزارع المصري وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية لسد فجوة الاستيراد من الخارج.

وأوضح عبد "الغفار السلامونى "أن هناك طفرة كبيرة تشهدها البلاد حاليا من خلال التوسع في إنشاء المشروعات القومية بشكل غير مسبوق ومنها المشروع القومي للصوامع، حيث تم زيادة السعة التخزينية للأقماح داخل الصوامع لما يقرب من 3.5 مليون طن بتوجيهات من القيادة السياسية بعدما كانت لا تتعدى 1.2 طن قبل عام 2014، حيث إن نسبة الفاقد من الأقماح في الماضي كانت تتراوح من 10 إلى 15% بسبب سوء التخزين في الأماكن المكشوفة وبعد تبني الدولة المشروع القومي للصوامع ساهم في الحد من كميات الأقماح التي كانت تهدر.

كما تستهدف وزارة التموين بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين إنشاء صوامع جديدة بسعة تخزينية 600 ألف طن ليصل إجمالي السعة التخزينية للقمح في الصوامع التابعة للوزارة إلى أكثر من 4 ملايين طن، بجانب وجود صوامع لدى القطاع الخاص بسعة تخزينية تقرب من مليون طن أيضا، مما يؤكد مدى اهتمام القيادة السياسية الحالية بسلعة تعد من أهم السلع الاستراتيجية وهى سلعة القمح المحلى المخصص لإنتاج الخبز المدعم بشكل جيد ومطابق للمواصفات القياسية، حيث يتم إنتاج ما يقرب من 270 مليون إلى 275 مليون رغيف مدعم يوميا وصرفه على بطاقات التموين بسعر الرغيف 5 قروش رغم ارتفاع مستلزمات الإنتاج، إلا أن الدولة مازالت حريصة على دعم الخبز لتخفيف العبء على المواطن، أيضا نجاح وزارة التموين فى اطلاق البورصة السلعية وطرح الاقماح للتداول مع خلال منصة البورصة، حيث لاقت البورصة إقبالًا كبيرا بنسبة تتجاوز 95% ‎من المطاحن مطالبين بزيادة الكميات المطروحة من الاقماح علي منصة البورصة السلعية الأمر الذى ينعكس بشكل إيجايىِ على الأسعار فى الأسواق لصالح المستهلك.