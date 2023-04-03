اليوم السابع
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بحضور 4 وزراء..

غدا توقيع عقد أول محطة لتحويل المخلفات لطاقة كهربائية بالجيزة

الإثنين، 03 أبريل 2023 12:11 م
غدا توقيع عقد أول محطة لتحويل المخلفات لطاقة كهربائية بالجيزة وزارة البيئة
كتبت منال العيسوي

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يشهد بيت القاهرة المركز الثقافى البيئى التابع لوزارة البيئة، غدا الثلاثاء مراسم توقيع عقد أول محطة لتحويل المخلفات لطاقة كهربائية بمنطقة أبي رواش بين محافظة الجيزة مع بالتعاون مع تحالف الهيئة القومية للإنتاج الحربى و Renergy Group Partners)، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ووزراء المالية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والإنتاج الحربي، والتنمية المحلية، ومحافظ الجيزة.
 
وكانت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد أعلنت أمس الأحد عن قيام مصر بخطوة جديدة هامة في الطريق نحو توطين تكنولوجيا تحويل المخلفات لطاقة بتوقيع عقد أول محطة لتحويل المخلفات لطاقة كهربائية بمنطقة أبي رواش بتكنولوجيا أجنبية ينفذها تحالف مصري، وكان إعداد هذا العقد تحدي شارك فيه 6 وزارات وهي البيئة والمالية والكهرباء والتنمية المحلية والإسكان والإنتاج الحربي، ومن خلال عملية استشارية كبرى تضمنت مجلس الدولة ومكتب محاماة دولي. 

البيئة

إعادة تدوير المخلفات

تغير المناخ

انتاج الطاقة من المخلفات

الطاقة الجديدة

الجيزة

ابو رواش



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