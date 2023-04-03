طالب يبدع فى رسم المشاهير على جدران شوارع العاشر من رمضان.. صور

الشرقية فتحية الديب

بزغت موهبة الرسم لديه منذ الطفولة، وشجعته أسرته عندما رأت إبداعه فى الرسم. فى البداية كان يمسك القلم ليشبع هوايته المفضلة وبمرور السنوات بدأت تتفجر فى الطفل موهبة الفنان المحترف.

شاب يبلغ من العمر 22 ربيعا، أنامله ذهبية وموهبته لا يختلف عليها أحد، يعرفه الجميع من أهالى مدينة العاشر من رمضان فى محافظة الشرقية منذ أكثر من 3 سنوات، وحلمه الأكبر أن يبذغ نجمه فى مجاله الذى هواه وبات يتقنه.

يقول محمد أحمد عبدالرحمن، الشاب الذى لا يزال يدرس فى الفرقة الرابعة فى كلية التجارة جامعة عين شمس، أن حبه للرسم هو ما دفعه إلى التعلم وتنمية موهبته منذ كان طالبا فى المرحلة الإعدادية.

وأوضح محمد، فى تصريحاته لـ"اليوم السابع"، أنه بدأ برسم عدد من المشاهير على جدران شوارع مدينة العاشر من رمضان طوال السنوات الثلاث الماضية، بينها لوحات جسدت عدد من النماذج الطيبة فى المجتمع، ومنهم محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى والدكتور مجدى يعقوب والشيخ محمد متولى الشعراوى وطبيب الغلابة الراحل الدكتور محمد مشالى.

وأشار محمد، إلى أن رسوماته قد تطورت كثيرا منذ بداياته وحتى الآن، وبلغت أعلى درجاتها خلال لوحاته الأخيرة، للشيخ محمد متولى الشعراوى العام الماضى، ولوحة شخصية الكبير أوى، للفنان احمد مكى، التى انتهى منها قبل أيام قليلة.

وأكد محمد، على أن حلمه الأكبر أم يصبح مشهورا فى مجال الرسم على الحوائط، سواء فى مصر أو العالم، قبل أن يشير إلى حمله كذلك أن يتفرغ يوما ما للفن والرسم، حيث لا يزال يدرس ويعمل من وقت لآخر فى عدد من المجالات.



مجدي يعقوب وطبيب الغلابة الدكتور محمد مشالي



الشهيد أحمد منسى



الشيخ الشعراوي



محمد صلاح