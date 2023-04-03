اليوم السابع
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ضبط 4 أطنان لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى خلال شهر فى الجيزة

الإثنين، 03 أبريل 2023 01:51 م
ضبط 4 أطنان لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى خلال شهر فى الجيزة ضبط 4 طن لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى في الجيزة
كتبت – مرام محمد

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تمكنت محافظة الجيزة بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين من ضبط 4 أطنان لحوم ومصنعات لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي مع تحرير 43 محضرا للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك من خلال الحملات التي تم تنفيذها خلال شهر على محلات الجزارة وأكمنة السيارات ومنافذ وثلاجات اللحوم.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مدير مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز ومباحث التموين لمواصلة الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين، مؤكداً على التصدى لأى مخالفة بكل حزم فى إطار إتخاذ الإجراءات الوقائية للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

من جانبه، قال الدكتور علاء عبد العال مدير مديرية الطب البيطري أنه تم تحصين عدد "90270" رأس ماشية ضمن الحملة القومية ضد حمى الوادي المتصدع والحمى القلاعية إلى جانب تحصين 7254 رأس ماشية ضد أمراض (الجلد العقدي وجدري الضأن) وذبح 14606 رأس ماشية داخل المجازر الحكومية خلال الشهر الماضي.

وخلال حملة لمديرية الطب البيطري ومباحث التموين بمحافظة الجيزة تم ضبط أشخاص أثناء القيام بتهريب 150 كجم لحوم حمير مذبوحة وموردة للسيرك الي خارجه قبل تداولها بالأسواق وتم ضبط المخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وتحريز المضبوطات لاستكمال الإجراءات.


لحوم فاسدة

ضبط لحوم فاسدة في الجيزة

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