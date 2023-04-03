اليوم السابع
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ضبط شخص لإزعاج المواطنين بمكبرات صوت بدمياط

الإثنين، 03 أبريل 2023 11:25 م
ضبط شخص لإزعاج المواطنين بمكبرات صوت بدمياط حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تداولت إحدى الصفحات بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، تعليقاً مدعوماً بمقطع فيديو تضرر خلاله صاحب الحساب من إحدى الخيام الرمضانية بمدينة دمياط الجديدة لقيام القائمين عليها بتشغيل موسيقى صاخبة مما يتسبب فى إزعاج قاطنى المنطقة .
 
 
بالفحص أمكن تحديد الخيمة الرمضانية المشار إليها وتبين إقامتها دون الحصول على التراخيص اللازمة ، وتم ضبط المدير المسئول والتحفظ على السماعات والمكبرات المتسببة فى إزعاج المواطنين .
 
 
كما تم أخذ التعهد اللازم عليه بعدم التسبب فى إزعاج المواطنين.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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