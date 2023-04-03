ضبط المتهم بتزوير الروايات المحلية والعربية والعالمية

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها فى مكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مطبعة - كائنة بمحافظة الجيزة)، ببيع ونسخ وتقليد وتزوير الروايات المحلية والعربية والعالمية والكتب "روائية، أدبية" والأغلفة الخاصة بهم دون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المطبعة المُشار إليها ، وأمكن ضبط (مالكها - مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة) ، وبالتفتيش تم العثور على (عدد 9000 نسخة من الكتب "روائية، أدبية" والأغلفة الخاصة بهم).

بمواجهته بما أسفر عنه التفتيش أقر بأنه مالك المطبعة وإرتكابه المخالفات السالف ذكرها بقصد تحقيق الربح المادى. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.