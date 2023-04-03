صندوق رعاية المبتكرين يعلن عن حاجته لأعضاء هيئة تدريس من الجامعات ومراكز البحث

كتب محمد صبحى

أعلن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ ISF التابع ل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن حاجته إلى أعضاء هيئة تدريس من الجامعات والمراكز البحثية المصرية، للاستعانة بهم في توجيه وإرشاد ومتابعة مجموعات من طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM بالمحافظات المختلفة؛ وذلك لمساعدتهم في تطوير أفكارهم الابتكارية في مجالات العلوم والتكنولوجيا، بتقديم جلسات إرشاد وتوجيه أسبوعية، وذلك من خلال زيارتهم لمدارسهم أو online.

وسوف تبدأ الجلسات اعتبارًا من أول شهر يونيو القادم، ولمدة 10 أسابيع.

وعلى من يرغب في التعاون مع الصندوق كمرشد وموجه Mentor يمكنه التقدم بالسيرة الذاتية، وبعض البيانات الشخصية، وذلك من خلال الرابط التالي: https://forms.gle/joV8ZJiRoeP9579aA

ويمكنكم متابعة الصفحة الرسمية للصندوق على موقع فيس بوك من خلال الرابط التالي:

https://www.facebook.com/isfegy?mibextid=ZbWKwL