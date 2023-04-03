"صحة المنيا" تحرر 300 محضر للمنشآت المخالفة خلال شهر مارس



من جانبه ، أوضح الدكتور على قاسم مدير عام الادارة العامة للطب الوقائي أنه تم سحب ( 342) عينة مواد غذائية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك ، بالإضافة إلى إعدام (763)كيلو اغذية مختلفة و (125) لتر مواد سائلة لوجود تغير في الخواص الطبيعية ، وأضاف أنه تم استخراج (1259) شهادة صحية

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا أن الإدارة العامة للطب الوقائي" ادارة مراقبة الاغذية" نفذت حملات تفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية ،وذلك خلال شهر مارس الماضي حيث قامت فرق مراقبة الاغذية بالمرور على ( 535) منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها .وتقوم المديرية بالمرور المكثف على المنشآت الغذائية وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية تزامناً مع شهر رمضان الكريم ولضمان وصول غذاء آمن وحفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.وأوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، أن جهود الحملات أسفرت عن تحرير(300) محضر للمخالفات المضبوطة وتنوعت المحاضر بين مخالفة اشتراطات وزارة الصحة و عدم وجود شهادات صحية ومحاضر أخرى ،وتم ضبط عدد (7) منشآت تعمل بدون ترخيص وبها نقص شديد في الاشتراطات الصحية وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .