شاهد كوبرى كفر الدوار بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى

كتب سيد الخلفاوى

نشرت وزارة النقل فيديو لكوبرى كفر الدوار بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى، والذى تم تشغيله تجريبيا منذ 4 من الشهر المنقضى، أمام حركة السيارات والمركبات بعد الانتهاء من تنفيذه وفقا لقياسات الجودة العالية، حيث يبلغ طول الكوبري 625 مترا وعرضه 24 متر بواقع 3 حارات مرورية لكل اتجاه، بالاضافة إلى طريقي خدمة بجوار الكوبري العلوي بعرض 7 أمتار بعدد حارتين لكل اتجاه .

ويساهم الكوبرى فى تخفيف الزحام بمنطقة قريتى معمل القزاز وقوبانيه لوقين، وكذلك منع تكدس السيارات وتحقيق السيولة المرورية على الطريق الزراعى ، وذلك في إطار الخطة الشاملة لوزارة النقل لتطوير وتوسعة طريق (القاهرة - الإسكندرية) الزراعي بطول 220 كم ليصبح 4 حارات بكل اتجاه، عدا مداخل المدن والقرى 6 حارات لكل اتجاه بهدف تحقيق السيولة المرورية المطلوبة.

ويهدف مشروع التطوير، تسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة حركة التجارة بين محافظات الوجه البحري ، حيث يشمل تطوير الطريق إنشاء 10 كبارى منهم 9 كبارى علوية للسيارات و1 كوبرى مشاه، وتم الإنتهاء من 6 كوبرى علوى هي (الشرقاوية – قلما – الشموت – عرب الرمل - طوخ طنبشا - كوبرى كفر الدوار العلوى) و1 كوبرى مشاه (دسونس الحلفايه) وجارى تنفيذ 3 كوبرى علوى (كوبرى جنبواي - كوبرى دسونس ام دينار- - كوبرى كوم إشو).

كما تم الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة المسافة من بنها / بركة السبع (اتجاه الإسكندرية) بطول 15 كم ومن رفع كفاءة الطريق الحر دفرة / كفر الزيات بتقنية تدوير طبقات الاسفلت (الـــ FDR) بطول 28 كم (إتجاه القاهرة) وجاري تطوير ورفع كفاءة المسافة بركة السبع / بنها (اتجاه القاهرة) بطول 20 كم ورفع كفاءة المسافة من قليوب حتى طوخ بطول 20 كم والمسافة ( بركة السبع / طنطا / كفر الزيات ) بطول 20 كم والمسافة من الطريق الحر دفرة / كفر الزيات بطول 28 كم (إتجاه الإسكندريه).