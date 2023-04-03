اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 04 أبريل 2023 12:29 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

سفراء دولة التلاوة.. قناة الناس تنقل دعاء خاشعا لمحمد حسين الفشنى.. فيديو

الإثنين، 03 أبريل 2023 11:30 م
سفراء دولة التلاوة.. قناة الناس تنقل دعاء خاشعا لمحمد حسين الفشنى.. فيديو جانب من اللقاء
كتب الأمير نصرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أذاعت قناة الناس اليوم الاثنين، دعاء خاشعا بصوت جميل للقارئ الشيخ محمد حسين الفشنى بكرواتيا برانا – البرازيل، وهو من القراء والأئمة المبتعثين من قبل وزارة الأوقاف إلى دول العالم المختلفة لإحياء الليالى الرمضانية وإقامة الصلاة وتعليم سكان هذه الدول تعاليم الدين الوسطى.

تحت شعار "سفراء دولة التلاوة"، تنقل قناة "الناس"، طوال شهر رمضان شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية من المبتعثين من القراء والأئمة، إلى دول العالم المختلفة من وزارة الأوقاف المصرية.

 

وانطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.

 

وتبث قناة "الناس" خلال شهر رمضان، عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.


مسلسلات رمضان 2023

سفراء دولة التلاوة

قناه الناس

شهر رمضان

الصلاه



الموضوعات المتعلقة

سفراء دولة التلاوة.. قناة الناس تنقل الصلاة من مساجد فرنسا وفنزويلا والبرازيل

الإثنين، 03 أبريل 2023 10:52 م

قناة الناس تواصل الإبداع خلال شهر رمضان.. تذيع صلاة التراويح من فرنسا.. المفتى: الخلاف سنة كونية وتنميط كل الناس فى معتقد واحد "وهم".. وخالد الجندى: الأديان السماوية استخدمت التمثيل الدرامى

الإثنين، 03 أبريل 2023 10:42 م

سفراء دولة التلاوة.. قناة الناس تذيع صلاة التراويح من فرنسا "فيديو"

الإثنين، 03 أبريل 2023 09:48 م

أمين الفتوى لقناة الناس: هكذا تتصرف المرأة مع زوجها تارك الصلاة والصوم

الأحد، 02 أبريل 2023 08:43 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة