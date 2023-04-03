زوجات ضهر وسند لأزواجهن بمسلسلات رمضان 2023.. إنفوجراف

وراء كل رجل عظيم امرأة، هذه المقولة تطبق على الكثير من الأسر في حياتنا واستطاعت الدراما المصرية أن تجسدها أيضاً وخاصة في مسلسلات رمضان 2023، حيث ظهرت العديد من النماذج النسائية التى على استعداد طوال الوقت للتضحية والوقوف بجوار زوجها في السراء والضراء، ونستعرض من خلال الإنفوجراف التالى تلك النماذج.









مربوحة فى "الكبير أوى" ضربت أروع مثال لنموذج الزوجة المخلصة والمحبة لزوجها تقف بجواره طوال الوقت أنقذته من الموت حينما ظلت متشبثة بجاكيت "الكبير" حتى لا يسقط على الأرض فى لعبة السبيط





ثريا فى "جعفر العمدة"

ضربت مثالا للزوجة السند لزوجها

ردت كرامته أمام الجميع عندما رفضت الزواج من عدوه

دافعت عن طليقها بقولها: اللى تتجوز المعلم جعفر ماتعرفش تتجوز غيره أبدا





حميدة فى "رسالة الإمام" مثال إيجابى للزوجة الصالحة التى تتجسد فى حميدة بنت نافع بن عيسى زوجة الإمام الشافعى تقف بجوار زوجها فى السراء والضراء وتسهر على راحته عبر عن حبه لها فى أحد المشاهد وقال: "أنا وقلبى وعقلى لا نأمن إلا لكِ يا حميدة"