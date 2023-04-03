زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب بحر الصين الجنوبى

ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة مياه بحر الصين الجنوبى فى الساعة 3:32 من صباح اليوم الاثنين، بتوقيت بكين.
وأفاد مركز شبكات الزلازل الصيني - في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"- بأنه تم تحديد مركز الزلزال، الذي وقع بعمق 600 كم، عند التقاء دائرة عرض 6.5 درجة شمالا وخط طول 115.8 درجة شرقا.
يذكر أن وزارة الدفاع الوطنى الصينية، حثت الولايات المتحدة، على وقف سلوكها الاستفزازى بعد أن تجاوزت مدمرة صواريخ موجهة أمريكية المياه الإقليمية للصين قبالة جزر شيشا مرة أخرى .
وقامت قيادة المسرح الجنوبى لجيش التحرير الشعبى الصينى بتعقب ورقابة المدمرة الأمريكية (يو إس إس ميليوس) وفقًا للقانون وأخبرتها بالابتعاد، حسبما صرح تان كه في، المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).
وقال "تان" إن التدخل قوض بشكل خطير السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي وانتهك بشدة سيادة الصين وأمنها وكذلك القانون الدولي، محذرًا من عواقب وخيمة إذا واصل الجانب الأمريكي استفزازه.
وأضاف أن "جيش التحرير الشعبي الصيني سيتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادة الصين الوطنية وأمنها بحزم، وكذا السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي".
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