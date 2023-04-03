اليوم السابع
Ads
الإثنين، 03 أبريل 2023 09:35 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب بحر الصين الجنوبى

الإثنين، 03 أبريل 2023 08:53 ص
زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب بحر الصين الجنوبى مقياس ريختر ـ صورة أرشيفية
بكين (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة مياه بحر الصين الجنوبى فى الساعة 3:32 من صباح اليوم الاثنين، بتوقيت بكين.

وأفاد مركز شبكات الزلازل الصيني - في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"- بأنه تم تحديد مركز الزلزال، الذي وقع بعمق 600 كم، عند التقاء دائرة عرض 6.5 درجة شمالا وخط طول 115.8 درجة شرقا.

يذكر أن وزارة الدفاع الوطنى الصينية، حثت الولايات المتحدة، على وقف سلوكها الاستفزازى بعد أن تجاوزت مدمرة صواريخ موجهة أمريكية المياه الإقليمية للصين قبالة جزر شيشا مرة أخرى .

وقامت قيادة المسرح الجنوبى لجيش التحرير الشعبى الصينى بتعقب ورقابة المدمرة الأمريكية (يو إس إس ميليوس) وفقًا للقانون وأخبرتها بالابتعاد، حسبما صرح تان كه في، المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا). 


وقال "تان" إن التدخل قوض بشكل خطير السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي وانتهك بشدة سيادة الصين وأمنها وكذلك القانون الدولي، محذرًا من عواقب وخيمة إذا واصل الجانب الأمريكي استفزازه.


وأضاف أن "جيش التحرير الشعبي الصيني سيتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادة الصين الوطنية وأمنها بحزم، وكذا السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي". 

 


زلزال

الصين

زلزال الصين

بحر الصين

بكين

بحر الصين الجنوبى



الموضوعات المتعلقة

البنتاجون: الصين لم تبد اهتماما بالحوار مع واشنطن حول الأسلحة النووية

الأربعاء، 29 مارس 2023 12:00 ص

خارجية الصين: لا توجد شروط مسبقة فى إقامة علاقات دبلوماسية مع هندوراس

الإثنين، 27 مارس 2023 01:46 م

بكين تحظر دخول أى سفن أثناء تدريبات عسكرية صينية فى بحر الصين الجنوبى

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 11:18 ص

بكين تعتبر مناطق في بحر الصين الجنوبي محظورة لـ4 أيام بسبب المناورات العسكرية

الإثنين، 01 أغسطس 2022 06:16 م

صحيفة صينية: الولايات المتحدة تكثف أنشطتها فى بحر الصين الجنوبى

السبت، 23 يوليو 2022 04:42 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة