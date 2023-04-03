زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب بحر الصين الجنوبى

وقامت قيادة المسرح الجنوبى لجيش التحرير الشعبى الصينى بتعقب ورقابة المدمرة الأمريكية (يو إس إس ميليوس) وفقًا للقانون وأخبرتها بالابتعاد، حسبما صرح تان كه في، المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).



وقال "تان" إن التدخل قوض بشكل خطير السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي وانتهك بشدة سيادة الصين وأمنها وكذلك القانون الدولي، محذرًا من عواقب وخيمة إذا واصل الجانب الأمريكي استفزازه.



وأضاف أن "جيش التحرير الشعبي الصيني سيتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادة الصين الوطنية وأمنها بحزم، وكذا السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي".