روسيا: سنعزز قدارتنا العسكرية غرباً رداً على انضمام فنلندا للناتو

قال مسؤول روسي الاثنين، إن موسكو ستقوي قدراتها العسكرية في المنطقة الغربية والشمال الغربي رداً على انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو). وأعلن الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو، الاثنين، أن بلاده ستصبح رسمياً عضوة في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بدءاً من الثلاثاء. وتتشارك فنلندا حدوداً مع روسيا عند حدودها الغربية.

وكان قد أعلنت الرئاسة الفنلندية، أن فنلندا ستنضم رسميا إلى الناتو غدا الثلاثاء.

يأتي ذلك في أعقاب موافقة تركيا على طلب عضوية فنلندا يوم الخميس ، في آخر عقبة أمام انضمامها إلى التحالف.

وأكد الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج النبأ في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين.

وقال الأسبوع الماضي إن فنلندا من المقرر أن تنضم إلى التحالف "في الأيام المقبلة".

وقال: هذه العضوية ستجعل فنلندا أكثر أمانًا وسيجعل الناتو أقوى، وأن فنلندا ستجلب الكثير لتحالفنا .