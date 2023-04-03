اليوم السابع
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روسيا تعلن عن زيارة مدير وكالة الطاقة الذرية لموسكو الأربعاء المقبل

الإثنين، 03 أبريل 2023 07:00 م
روسيا تعلن عن زيارة مدير وكالة الطاقة الذرية لموسكو الأربعاء المقبل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل جروسي
وكالات

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قال دبلوماسي روسي، الاثنين، إن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل جروسي سيزور موسكو الأربعاء، وفقاً لما نقلته وكالة "ريا نوفوستي" الروسية.

ولم يدل المسؤول بمزيد من التفاصيل حول الزيارة التي تأتي بعد أيام من زيارة جروسي إلى محطة زابوروجيا الأوكرانية النووية الواقعة تحت سيطرة روسيا.

وكان قد أكد مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، الخميس الماضى، على دعم موسكو لجهود مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي؛ لحماية محطة زابوروجيا من قصف القوات القوات الأوكرانية.

ونقلت وكالة أنباء نوفوستي الروسية عن أوليانوف ترحيب روسيا ودعمها جهود جروسي الهادفة إلى حماية الأمن في محطة زابوروجيا الكهروذرية. والتى يجب أن تكون محمية من أي هجوم".

وكان مستشار مدير مؤسسة "روس إنيرغو آتوم" الروسية، رينات كارتشا، قد أكد - في وقت سابق - أن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية تأكد خلال زيارته اليوم إلى محطة زابوروجيا من عدم وجود أي أسلحة هجومية فيها ولا يتم التخطيط لنشر أي أسلحة هجومية هناك.

 

 


الوكالة الدولية للطاقة الذرية

رافاييل جروسي

روسيا

محطة زابوروجيا الأوكرانية



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